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Ca sĩ Lệ Quyên và bạn trai Lâm Bảo Châu vừa có chuyến du lịch tại Mỹ với những khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào. Trên trang cá nhân, nam người mẫu đã chia sẻ loạt ảnh cả hai cùng dạo phố Seattle, nắm tay tình tứ và thoải mái tạo dáng bên nhau. Thậm chí, có bức ảnh ghi lại cảnh Lâm Bảo Châu nắm tay Lệ Quyên khi cả hai cùng băng qua đường, cùng những ánh nhìn đầy tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho bạn trai.

Trong những bức ảnh, cặp đôi chọn trang phục tông màu trầm. Lệ Quyên diện set đồ màu đỏ rượu vang gồm áo khoác và chân váy đồng điệu. Trong khi đó, Lâm Bảo Châu chọn vẻ ngoài đơn giản với áo cổ lọ phối cùng áo khoác dáng rộng màu đen. Kèm theo loạt ảnh, Lâm Bảo Châu viết: "Lâu không up ảnh với Gấu trắng. Ngày vi vu ở Seattle" và chia sẻ rằng đã lâu cả hai mới có dịp thảnh thơi dạo phố cùng nhau.

Không chỉ có ảnh, cặp đôi còn 'đu trend' cực mượt

Điểm khiến netizen thích thú chính là những clip quay theo trend hài hước và đáng yêu mà cặp đôi đăng tải. Trong các đoạn video này, Lệ Quyên không ngại thể hiện sự nũng nịu, hờn dỗi như những cô gái tuổi đôi mươi mới yêu lần đầu. Sự trẻ trung này khiến nhiều người khó tin rằng nữ ca sĩ hiện đã ở độ tuổi U50.

Hành trình từ 'nữ hoàng phòng trà' đến tình yêu hiện tại

Lệ Quyên sinh năm 1981 tại Hà Nội, là con út trong gia đình có bốn anh em với cha mẹ đều là nghệ sĩ hát chèo. Sự nghiệp của cô bắt đầu khởi sắc từ năm 2004 với album đầu tay Giấc mơ có thật, sở hữu các ca khúc hit như Hãy trả lời em và Thôi đừng chiêm bao. Đến năm 2009, cô chuyển vào TP.HCM lập nghiệp và theo đuổi dòng nhạc xưa. Một năm sau, album Khúc tình xưa ra đời, mở ra chuỗi sản phẩm âm nhạc gắn liền với bolero và nhạc trữ tình, giúp cô được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng phòng trà".

Trong suốt 26 năm ca hát, Lệ Quyên liên tục ra mắt album và liveshow, tiêu biểu là Q Show 2 vào năm 2019 và Lệ Quyên ft Người tình năm 2021. Tháng 6/2025, cô giới thiệu CD Khúc tình xưa 6. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ chia sẻ cô không còn gồng mình chứng minh giọng hát mà chọn thể hiện âm nhạc với tâm thế ung dung, sâu lắng hơn.

Chuyện tình vượt khoảng cách tuổi tác

Trước khi đến với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên từng kết hôn với doanh nhân Đức Huy năm 2011, có một con trai chung và ly hôn vào năm 2020. Đầu năm 2021, cô chính thức công khai tình cảm với Lâm Bảo Châu - nam người mẫu, diễn viên sinh năm 1993, kém cô hơn chục tuổi. Trước đó, Lâm Bảo Châu hoạt động trong lĩnh vực thời trang và tham gia một số phim truyền hình.

Chuyện tình của cặp đôi từng nhận nhiều ý kiến trái chiều do chênh lệch tuổi tác và danh tiếng. Tuy nhiên, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ, thường xuyên cùng nhau đi du lịch và xuất hiện tại các sự kiện. Lâm Bảo Châu thậm chí còn hỗ trợ bạn gái trong âm nhạc với vai trò lên ý tưởng và đạo diễn MV. Lệ Quyên cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ bạn trai trước những bình luận tiêu cực. Trong cuộc phỏng vấn tháng 6/2025, cô cho biết tình yêu mang đến cho cô nguồn cảm hứng lớn trong âm nhạc và xem Lâm Bảo Châu là bạn đời, một khán giả thân thiết của mình.

Đúng là khi yêu vào thì ai cũng thành 'em bé' hết, kể cả khi đã là nữ hoàng phòng trà!