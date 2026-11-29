Giải trí

Trong buổi gặp mặt cùng đồng nghiệp, bạn bè và đàn em, danh ca Minh Cảnh đã chia sẻ những lời tâm huyết cuối cùng trước khi bay về Mỹ. Ông khẳng định tình cảm sâu đậm với quê hương: "Tôi là người Việt Nam mà? Đất nước, quê hương này và các bạn ngồi quanh đây, khán giả gần xa đều là những người thân yêu của tôi. Dù tôi có đi đâu, ở đâu cũng phải trở về với đất nước tôi và những người tôi thương yêu chứ".

Nam danh ca cũng bộc bạch rằng việc ông phải định cư ở nước ngoài là do hoàn cảnh riêng của cá nhân và gia đình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây chỉ là sự chia xa tạm thời chứ không phải mãi mãi, và ông sẽ tiếp tục về nước nếu sức khỏe cũng như thời gian cho phép. Ông gửi lời tạ ơn chân thành đến quê hương, đất nước cùng những người bạn xung quanh.

Hành trình giã từ sân khấu

Ở tuổi 89, sức khỏe của danh ca Minh Cảnh ngày càng yếu, ông không còn khả năng đi lại và phải di chuyển bằng xe lăn. Chính vì vậy, ông đã dốc toàn lực để về nước thực hiện một liveshow cuối cùng. Đây là dịp để ông chia tay khán giả và chính thức giã từ sân khấu nghệ thuật dưới sự hỗ trợ của NSND Thanh Tuấn, NSND Minh Vương và nhiều đàn em.

Những tâm nguyện cuối cùng tại quê nhà

Bên cạnh liveshow, danh ca Minh Cảnh đã dành thời gian thực hiện những tâm nguyện riêng. Ông đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga, người bạn diễn thân thiết năm xưa. Ông cũng tới Hoa viên nghĩa trang nghệ sĩ ở Bình Dương để thăm mộ người vợ đầu cùng những đồng nghiệp quá cố như NSND Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ Thanh Sang và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.

Nam danh ca đã mua sẵn một mảnh đất tại Hoa viên nghĩa trang nghệ sĩ. Ông nhắn nhủ gia đình sẽ đưa ông về an nghỉ tại đây theo đúng tâm nguyện. Đồng thời, ông cũng trao lại một số kỷ vật gắn bó suốt 65 năm sự nghiệp của mình.

Dấu ấn của một "đệ nhất danh ca"

Danh ca Minh Cảnh, tên thật là Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1937, được biết đến là một trong những giọng ca vàng của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Ông gây dấu ấn mạnh mẽ bằng chất giọng cao vút, truyền cảm, cùng lối ca ngân dài và cách nhả chữ độc đáo. Chính những đặc điểm này đã giúp ông sáng tạo nên trường phái ca vọng cổ hơi dài mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tên tuổi của ông gắn liền với những vở tuồng kinh điển như Bên cầu dệt lụa, Máu nhuộm sân chùa, Sầu quan ải, cùng các bài tân cổ giao duyên bất hủ, tiêu biểu là Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà. Sau một thời gian dài định cư tại Mỹ, năm 2023, ông đã trở về Việt Nam biểu diễn. Cho đến nay, tiếng hát của ông vẫn được nhiều thế hệ khán giả mộ điệu cải lương trân trọng và nhớ tới.