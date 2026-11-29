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Tóc Tiên vừa xuất hiện trong vai trò vedette cho bộ sưu tập 'The New Era' của NTK Trần Thảo Linh, người vừa giành giải quán quân cuộc thi Nhà thiết kế trẻ Việt Nam 2026. Dù trước nay chưa có kinh nghiệm làm người mẫu catwalk, nữ ca sĩ vẫn sải bước đầy tự tin trên sàn diễn.

Để thể hiện đúng tinh thần mà Trần Thảo Linh hướng tới, Tóc Tiên diện một bộ đầm có cấu trúc độc đáo, kết hợp giữa áo corset cut-out và chân váy xếp tầng. Đây là hình ảnh đại diện cho người phụ nữ nữ tính nhưng không đi theo khuôn mẫu, luôn tự tin và tự do thể hiện bản sắc cá nhân. Không dừng lại ở việc catwalk, Tóc Tiên còn khép lại phần khai mạc của Tuần lễ thời trang bằng màn trình diễn sôi động ca khúc 'Em Tiên'.

Ưu tiên cho những tài năng trẻ

Tóc Tiên là ca sĩ Việt Nam.

Tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week mùa thứ 22, vị trí khai mạc không còn dành cho những gương mặt gạo cội như các mùa trước. Thay vào đó, ban tổ chức đã dành cơ hội này cho ba nhà thiết kế trẻ bước ra từ Nhà thiết kế trẻ Việt Nam 2026. Chủ tịch Tuần lễ thời trang Trang Lê chia sẻ rằng việc này nhằm giúp thế hệ kế cận định hình tiếng nói riêng và từng bước vươn mình để sánh vai cùng các tên tuổi đình đám trong nước cũng như quốc tế.

Bên cạnh Trần Thảo Linh, NTK Trần Hữu Kiệt cũng góp mặt với thế giới thời trang mang màu sắc giả tưởng, chọn á quân Vietnam's Next Top Model 2025 Giang Phùng làm vedette. Trong khi đó, á quân Vietnam's Next Top Model 2025 Vũ Mỹ Ngân lại trình diễn cho NTK Jennifer Phạm. Bộ sưu tập này khai thác góc nhìn gai góc về vẻ đẹp đời sống đô thị thông qua phom dáng bất đối xứng, cấu trúc phân tầng và những tỷ lệ được phá vỡ có chủ đích trên bảng màu xanh coban, đen và trắng, tạo nên một diện mạo vừa ngẫu hứng vừa sắc sảo.

Sân khấu tái hiện phố cổ Hà Nội

Điểm nhấn lớn nhất của sự kiện lần này chính là sân khấu được dàn dựng để tái hiện phố cổ Hà Nội, kết hợp giữa nét xưa cũ và nhịp sống đương đại. Ẩn sau những ô cửa mang dáng dấp phố cổ là hệ thống màn hình LED linh hoạt về hình ảnh và ánh sáng, tạo nên một không gian có chiều sâu thị giác. Bà Trang Lê cho biết, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, ý tưởng thiết kế phố cổ Hà Nội được triển khai nhằm tôn vinh những giá trị vượt thời gian, làm nền tảng cho những sáng tạo mới.

Để tối ưu trải nghiệm, ban tổ chức thiết kế ba đường runway dài 80 m, giúp rút ngắn khoảng cách giữa người mẫu và khán giả. Hệ thống màn hình LED cũng biến hóa theo từng màn trình diễn. Chẳng hạn, với BST của NTK Đức Hùng mang tên 'Hẹn với gió đông', màn hình LED hiện lên hình ảnh mái gạch cổ kính và những lớp tường nhà rêu phong. Riêng với NTK Angelo Cruciani đến từ Italy, đèn được tạo hiệu ứng mưa rơi, gợi nhớ về Hà Nội trong những ngày thu đông.

Sự góp mặt của dàn mẫu tên tuổi

Đêm diễn khai mạc giới thiệu bộ sưu tập của top 3 Nhà thiết kế trẻ Việt Nam, NTK Lê Hà, Đức Hùng và Angelo Cruciani (Italy), với định hướng giao thoa giữa quá khứ, hiện đại và tương lai.

Ngoài Top 3 Vietnam's Next Top Model 2025 còn có quán quân The Face Vietnam 2018 Mạc Trung Kiên, dàn thí sinh The Face Vietnam 2026 cùng nhiều người mẫu tên tuổi khác. Toàn bộ Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam mùa 22 diễn ra từ ngày 26 đến 28/11 tại Cung thể thao Quần Ngựa.