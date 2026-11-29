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Sau hai thập kỷ làm nghề, Lê Phương đang cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất khi liên tiếp ghi dấu ấn với những vai diễn có màu sắc khác biệt. Vào tháng 3, cô khiến mạng xã hội xôn xao khi hóa thân thành quý cô Phương Khánh đầy cá tính trong bộ phim Vì mẹ anh phán chia tay. Việc thử sức với những nhân vật có tính cách, hoàn cảnh và số phận khác nhau đang giúp nữ diễn viên từng bước thoát khỏi hình tượng "nữ hoàng nước mắt" vốn gắn liền với cô trên màn ảnh nhỏ.

Không chỉ dừng lại ở đó, Lê Phương còn gây chú ý thông qua các bộ phim truyền hình như Bóng ma hạnh phúc và Cuộc chiến hạ lưu. Đặc biệt, cô vừa được công bố sẽ đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh Chị hai, dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2027. Bên cạnh phim ảnh, nữ diễn viên vẫn duy trì niềm đam mê với sân khấu kịch, giúp tên tuổi cô tiếp cận gần hơn với khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Những cột mốc ghi nhận và bài học cho thế hệ trẻ

Ngày 27/11, tại chương trình giao lưu nghệ thuật hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 32 diễn ra ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Lê Phương đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương từ khán giả. Trong kỳ giải thưởng năm nay, cô nhận đề cử nhờ những dấu ấn từ phim Cuộc chiến hạ lưu, Bóng ma hạnh phúc và vở kịch Giáng hương. Nữ diễn diễn chia sẻ rằng những sự ghi nhận này chính là động lực để cô tiếp tục trăn trở và cố gắng cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật.

Khi trở lại ngôi trường cũ sau hơn 20 năm, Lê Phương đã cùng ôn lại kỷ niệm thời sinh viên khóa 2003-2006, thời điểm cô học cùng các đồng nghiệp như Lương Thế Thành, Khương Ngọc, Quý Bình và Tăng Bảo Quyên. Cô nhớ lại thời sinh viên mình đã nỗ lực học tập để giành học bổng trang trải chi phí sinh hoạt, thậm chí có lúc số tiền học bổng còn nhiều hơn khoản tiền cha mẹ cho hàng tháng. Nhìn lại hành trình hai thập kỷ, cô cảm thấy may mắn vì được đào tạo chính quy và vẫn giữ được tình yêu nghề, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới những người thầy và các thế hệ nghệ sĩ đi trước.

Từ chính những trải nghiệm này, Lê Phương nhắn nhủ các bạn sinh viên cần nghiêm túc trong học tập, rèn luyện kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Cô cũng mong các nghệ sĩ trẻ giữ vững bản lĩnh, tỉnh táo trước những lời khen chê của cộng đồng và không để bản thân bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang của sự nổi tiếng.

Thay đổi trong tư duy làm nghề và cuộc sống viên mãn

Sau 20 năm hoạt động, quan niệm về công việc của Lê Phương đã có sự chuyển dịch rõ rệt. Nếu trước đây cô từng tất bật đóng phim để khẳng định tên tuổi và đảm bảo thu nhập, thì hiện nay khi cuộc sống đã ổn định, cô chọn cách cân nhắc kỹ lưỡng hơn với mỗi lời mời. Thay vì chạy theo số lượng tác phẩm, nữ diễn viên ưu tiên những vai diễn mang lại cảm hứng sáng tạo và giúp cô khám phá thêm khả năng của bản thân.

Ở tuổi 41, Lê Phương đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng là ca sĩ Trung Kiên (kém cô 7 tuổi) và hai con. Vào tháng 4 năm nay, cặp đôi đã kỷ niệm 10 năm ngày đầu gặp gỡ. Suốt một thập kỷ đồng hành, cả hai cùng nhau phát triển sự nghiệp, tích lũy tài sản và vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Màn lột xác về vóc dáng đầy ấn tượng

Một điểm khiến khán giả đặc biệt quan tâm chính là nhan sắc ngày càng thăng hạng của Lê Phương ở tuổi ngoài 40. Từng đối mặt với việc nặng 82kg sau khi sinh con thứ hai vào năm 2019, nữ diễn viên đã kiên trì cải thiện vóc dáng. Từ năm 2024 đến tháng 3 năm nay, cô đã giảm cân từ 60kg xuống còn 51kg.

Sự thay đổi ngoạn mục về hình thể giúp Lê Phương tự tin hơn trong phong cách thời trang. Cô không còn bó buộc mình trong những thiết kế kín đáo, đằm thắm mà trở nên cởi mở hơn với các bộ đồ hiện đại, quyến rũ, tôn vinh đường cong cơ thể. Chính diện mạo trẻ trung và thần thái rạng rỡ trong các bộ ảnh thời trang hay tại sự kiện đã giúp cô nhận về vô số lời khen từ công chúng.