Giải trí

MC Mai Ngọc vừa chia sẻ những hình ảnh đưa con trai về thăm lại căn hộ cô từng sinh sống trước khi kết hôn. Ngay khi vừa bước chân vào nhà, quý tử đã tỏ ra thích thú. Nữ MC còn bế con đến ngắm những chiếc cúp và bằng khen, những dấu mốc ghi lại thành tựu trong sự nghiệp của mẹ.

Mai Ngọc hài hước chia sẻ rằng nếu không có chồng thì chắc giờ cô vẫn ở đây, đồng thời nhắn nhủ con trai sang năm đi học để mẹ tiếp tục phấn đấu. Sau khi đón con trai đầu lòng tên thân mật là Panda vào tháng 4/2025, nữ MC hiện đang sinh sống tại căn biệt thự của nhà chồng ở Bắc Ninh.

Những chuyến đi đầy ắp tình yêu của gia đình Hồ Ngọc Hà

Bà Ngọc Hương, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà, cũng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cùng con cháu trong chuyến hành trình từ Nam ra Bắc. Bà cho biết dù phải di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh thành như Sài Gòn, Hà Nội, Phú Thọ rồi đến Hưng Yên, bà không hề thấy mệt mỏi mà chỉ thấy vui vì được đồng hành cùng con gái.

Đặc biệt, hình ảnh cặp song sinh Lisa và Leon quấn quýt, làm nũng bên bà ngoại khiến nhiều khán giả tan chảy. Bà Ngọc Hương xúc động chia sẻ về những chặng đường tất bật theo bước chân con gái, xem đó là những kỷ niệm đẹp, và kết lời: Có một mùa đông không lạnh…!

Khi các nhóc tì khám phá thế giới

Trong khi đó, Puka chia sẻ khoảnh khắc con gái Anya diện đồ hồng, đeo túi nhỏ, tung tăng nắm tay bố đi dạo. Nữ diễn viên tiết lộ ái nữ có tính cách cực kỳ thân thiện, nhiệt tình chào hỏi tất cả mọi người và mọi vật, từ con kiến, con chim cho đến con cún. Puka và Gin Tuấn Kiệt từng có khoảng 4 năm hẹn hò kín tiếng, kết hôn vào tháng 11/2023 và xác nhận đón con gái vào tháng 5/2025.

Ngô Thanh Vân cũng cho thấy quan điểm Thiên nhiên là lớp học tuyệt vời nhất khi chia sẻ video con gái Gạo hào hứng chơi với sỏi và nước. Nữ diễn viên khuyến khích trẻ vận động, tiếp xúc với thiên nhiên để phát triển giác quan, tư duy và tính tự lập, bởi với trẻ nhỏ, một chiếc lá hay vũng nước cũng là cả một thế giới.

Tại Canada, Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ niềm vui khi nhìn con trai út, bé Ong, hiếu động khám phá xung quanh. Nàng hậu tâm sự trong lúc thế giới ngoài kia đầy biến động với những show hot hay tin tức nghệ sĩ, cô chọn cách tỉnh táo quan sát từng chuyển động của "cục vàng" để không bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào.

Những khung hình sum vầy của các gia đình nghệ sĩ

Đạo diễn Victor Vũ ở tuổi 51 gây chú ý với bộ ảnh sum vầy bên bà xã Đinh Ngọc Diệp và hai con trai Landon Vũ (sinh năm 2018) và Nolan Vũ (sinh năm 2020). Cả gia đình diện trang phục tông trắng trong không gian ấm cúng. Anh bày tỏ: Tuổi 51, món quà nhí nhố nhưng quý giá nhất đời tôi.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tuấn Khôi cũng chia sẻ ảnh gia đình trên chuyến bay ra Hà Nội cùng Hoa hậu H'Hen Niê và con gái Harley. Sau chuyến công tác và du lịch tại Kon Tum, Măng Đen, cả nhà cùng ra thủ đô để tham dự Vietnam International Fashion Week. H'Hen Niê và chồng đón con gái vào ngày 20/9/2025.

Cuối cùng là thủ môn Bùi Tiến Dũng và bà xã Dianka Zakhidova thực hiện bộ ảnh kỷ niệm sinh nhật 4 tuổi cho con trai Danil. Cả ba chọn phong cách cá tính với tông đen chủ đạo. Cậu bé lai Ukraine thu hút mọi ánh nhìn bởi mái tóc dài và những biểu cảm đáng yêu khi được mẹ ôm vào lòng.

Đúng là các sao Việt giờ đây đều có chung một niềm đam mê: khoe con!