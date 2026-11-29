Giải trí

Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội diễn ra tối 28/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ.

Những gương mặt tiêu biểu trên thảm đỏ

Kaity Nguyễn là một trong những khách mời có mặt tại buổi lễ. Trong năm qua, cô góp mặt trong bộ phim Tử chiến trên không. Cùng xuất hiện tại sự kiện là diễn viên Uyển Ân, diễn viên của các phim Bộ tứ báo thủ và Nhà mình đi thôi.

Cặp đôi Việt Anh và Quỳnh Nga cũng có mặt. Kể từ khi công khai hẹn hò hồi tháng 7, cặp đôi này thường xuyên đồng hành cùng nhau tại các sự kiện công khai.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của đạo diễn, diễn viên Huỳnh Lập. Những năm gần đây, anh thành công với các phim Nhà gia tiên và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, cả hai đều đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng. Cùng xuất hiện là vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ và Lan Hương trong những bộ trang phục truyền thống. Diễn viên Đinh Ngọc Diệp cũng đồng hành cùng bạn đời là đạo diễn Victor Vũ; những năm qua, cô đồng hành chồng trong vai trò nhà sản xuất cho các dự án điện ảnh do chồng thực hiện.

Quy mô và hoạt động của Haniff

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (viết tắt là Haniff) lần đầu được tổ chức vào năm 2010, sau đó duy trì định kỳ hai năm một lần. Sự kiện năm nay do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, mang chủ đề "Điện ảnh - Kết nối - Phát triển".

Sự kiện kéo dài từ ngày 28/11 đến 2/12, dự kiến đón khoảng 350 đại biểu và khách mời quốc tế. Thành phần tham dự bao gồm các nhà quản lý, nghệ sĩ, chuyên gia, cùng các nhà sản xuất và phát hành phim. Về mặt chuyên môn, ban tổ chức đã nhận gần 870 phim đăng ký, từ đó tuyển chọn ra 124 tác phẩm để đưa vào các hạng mục giới thiệu và tranh giải.

Xem qua danh sách khách mời là đủ thấy sức hút của Haniff năm nay, không biết phim nào sẽ ẵm giải cao nhất đây?