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Một dàn sao trẻ xuất hiện ở sân bay với những set đồ streetwear phóng khoáng khi cùng nhau bay từ TP HCM sang Las Vegas, Mỹ. Cả hội sang tham gia concert sẽ diễn ra vào ngày 28/11. Không chỉ có các 'anh trai' mà chuyến đi còn có sự góp mặt của những 'em xinh' như Lamoon và Juky San.

Điểm chung của nhóm là chọn phong cách năng động, gạt phăng mọi quy tắc về phom dáng. Những món đồ như áo hoodie ngoại cỡ, quần ống rộng, mũ len và kính râm được kết hợp khéo léo, tạo nên một tổng thể vừa bất cần vừa đậm chất đường phố.

Những màn phối đồ 'đỉnh chóp' của dàn rapper

Hiếu Thứ Hai - Quán quân Anh trai say hi mùa đầu tiên - chọn cách phối hoodie nhiều lớp cùng áo thun bên trong. Để hoàn thiện diện mạo, rapper diện thêm mũ lưỡi trai Supreme cùng ba lô và vali có họa tiết monogram đặc trưng từ Louis Vuitton. Sau đêm nhạc chung, anh còn có concert cá nhân mang tên Mắt nhắm mắt mở tại Mỹ vào ngày 29/11.

Trong khi đó, Negav lại theo đuổi phong cách quân đội với chiếc áo khoác bomber màu xanh olive. Điểm nhấn của chiếc áo là lớp lót màu cam cùng những chi tiết sờn tạo hiệu ứng cũ kỹ, được kết hợp cùng một chiếc mũ len màu nổi để phá cách.

Pháp Kiều chọn cho mình phong cách thể thao đặc trưng của những năm 2000 với áo khoác phối cùng quần nhung tăm ống rộng. Rapper kết hợp thêm mũ len màu kem và túi Louis Vuitton, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nét cổ điển và chất đường phố.

CoolKid gây ấn tượng với chiếc áo hoodie cách điệu có mảng denim bạc màu theo tinh thần thời trang tái cấu trúc. Để tăng thêm vẻ nổi loạn, rapper chọn kính râm dáng oval nhỏ, gợi nhớ đến mốt thời trang từ thập niên 1990.

Sự biến hóa đa dạng của các nam ca sĩ

Sơn.K chọn sự giao thoa giữa phố thị và cổ điển khi phối áo khoác hoodie phom rộng với polo dệt kim kẻ ngang. Anh chọn toàn bộ phụ kiện từ mũ lưỡi trai, kính râm đến túi đeo chéo đều là màu đen đồng bộ.

Dương Domic xuất hiện với hoodie từ thương hiệu Chrome Hearts, đi kèm kính, tai nghe và một chiếc ba lô đính đinh tán hầm hố. Cody Nam Võ cũng chọn hoodie ngoại cỡ nhưng mang hiệu ứng bạc màu với họa tiết vẩy sơn bụi bặm, tạo sự tương phản mạnh với mái tóc nhuộm sáng.

CongB theo đuổi phong cách thời trang của giới trượt ván (skatewear) với trang phục đen trắng dáng thụng. Việc đội mũ len bên trong mũ trùm đầu đã giúp ca sĩ này tăng thêm vẻ phóng khoáng cho diện mạo.

Jsol ghi điểm bằng bộ trang phục tông trầm, đi kèm phụ kiện là giày thể thao và mũ len kẻ sọc. Ngược lại, Hyo lại chọn phong cách tinh nghịch hơn với chiếc áo in hình nhân vật Shin - Cậu bé bút chì phối cùng quần nỉ ống rộng.

Ali Hoàng Dương chọn cách phá vỡ sự đơn điệu bằng chiếc áo hoodie màu xanh lá của Supreme với logo đa sắc. Anh kết hợp cùng quần nỉ, túi da chần bông quai xích và một chiếc mũ lưỡi trai mang cảm hứng từ môn đua xe F1.

Cuối cùng là Song Luân với màn phối đồ tương phản về chất liệu khi kết hợp áo khoác da với bộ đồ nỉ thể thao. Anh hoàn thiện vẻ ngoài bụi bặm bằng kính râm và mũ lưỡi trai Supreme họa tiết rằn ri.

Nhìn chung, hội anh em lần này không chỉ mang theo tài năng mà còn mang cả phong cách streetwear ra sân bay. Liệu outfit nào sẽ là 'best dressed' trong mắt mọi người đây?