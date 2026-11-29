Giải trí

Chiếc listening party giới thiệu album Thùy của Hoàng Thùy Linh diễn ra chiều 26/11 vừa qua không chỉ là nơi ra mắt những sáng tạo âm nhạc mới mà còn là buổi tụ họp đầy cảm xúc của hội bạn thân. Trong không gian gặp gỡ kéo dài suốt buổi tối, nữ ca sĩ đã nhận được vô số lời chúc mừng và sự ủng hộ từ đồng nghiệp, bạn bè sau một thời gian dài chuẩn bị cho dự án này.

Hoàng Thùy Linh là một ca sĩ và diễn viên pop Việt Nam, nổi tiếng với bản remix của single See Tình và từng hoạt động trong nhóm nhạc Thiên Thần cũng như tham gia nhiều phim truyền hình, clip quảng cáo.

Những giọt nước mắt phía dưới sân khấu

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của sự kiện chính là màn biểu diễn chung giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu. Khi hai nghệ sĩ cùng thể hiện những ca khúc Hầu Quạt nằm trong album Thùy, một khoảnh khắc đáng chú ý đã xảy ra ở phía dưới sân khấu. Ba người bạn thân là Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi đã không giấu được sự xúc động, thậm chí là bật khóc khi dõi theo màn trình diễn.

Việc những nữ nghệ sĩ vốn luôn xuất hiện với vẻ tự tin, rạng rỡ trước công chúng nay lại rơi nước mắt vì tiết mục của bạn mình đã thu hút sự quan tâm lớn. Những giọt nước mắt này được xem là sự chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào khi chứng kiến Hoàng Thùy Linh đạt được một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc, đặc biệt là khi có người đồng hành thân thiết sát cánh bên cạnh.

Tình bạn bền chặt của 'Gia Đình Văn Hóa'

Sự có mặt của Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi tại buổi listening party một lần nữa chứng minh cho tình bạn gắn bó nhiều năm của họ trong hội bạn có tên Gia Đình Văn Hóa. Đây là nhóm bạn thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và đồng hành cùng nhau trong các dấu mốc quan trọng cũng như ủng hộ cho các hoạt động nghệ thuật của từng thành viên.

Chính sự gắn bó lâu năm này đã khiến khoảnh khắc Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cùng đứng trên sân khấu trở nên đặc biệt hơn đối với ba người bạn. Sự xúc động của họ không chỉ dành cho âm nhạc mà còn dành cho tình cảm và sự gắn kết giữa những người bạn thân thiết.

Màn 'đẩy thuyền' hài hước và sự đồng hành đặc biệt

Không chỉ xúc động, Phạm Quỳnh Anh còn khiến không khí trở nên sôi nổi khi tranh thủ trêu chọc chuyện tình cảm của đàn em. Nữ ca sĩ đã hài hước giục Hoàng Thùy Linh sớm kết hôn ngay tại sự kiện. Trước màn trêu đùa của chị thân thiết, Hoàng Thùy Linh chỉ biết bật cười ngượng ngùng trong sự hưởng ứng của những người xung quanh.

Màn tương tác này cho thấy Đen Vâu không phải là cái tên xa lạ với hội bạn thân của nữ ca sĩ. Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ từ lâu đã nhận được sự quan tâm của công chúng với nhiều đồn đoán tình cảm, dù cả hai chưa từng chính thức xác nhận. Trong album Thùy, Đen Vâu là nghệ sĩ duy nhất được Hoàng Thùy Linh mời góp giọng, tiếp tục đánh dấu một sự kết hợp đặc biệt trong sự nghiệp của cả hai.

Có lẽ vì vậy mà màn trình diễn tại listening party đã chạm đến cảm xúc của không chỉ khán giả mà còn cả những người bạn thân nhất, tạo nên một kỷ niệm ý nghĩa cho hội Gia Đình Văn Hóa.