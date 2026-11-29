Giải trí

Tối 27/11, Hậu Hoàng đã đăng tải tâm thư chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại sau khi tiết lộ mình mắc ung thư máu. Cô cho biết bản thân chỉ mới phát hiện bệnh cách đây ít ngày, điều này khiến cô rơi vào trạng thái suy sụp và khủng hoảng.

Những tình cảm quý giá giữa lúc khó khăn

Sau thông tin về căn bệnh, đông đảo khán giả cùng các sao Việt đã đồng loạt gửi lời động viên đến Hậu Hoàng. Nữ YouTuber chia sẻ cô đã đọc hết toàn bộ tin nhắn, bình luận và các bài đăng mà mọi người dành cho mình. Sự quan tâm này khiến cô xúc động đến mức nằm khóc thút thít suốt đêm không ngủ được, thậm chí cô phải xin mẹ một viên thuốc ngủ để có thể chợp mắt.

Bên cạnh những lời hỏi thăm online, nhiều bạn thân đã trực tiếp đến bệnh viện để ở bên cạnh cô. Hậu Hoàng tiết lộ Diệu Nhi đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội ngay khi biết tin, còn Dương Hoàng Yến cũng từ Quảng Trị vào để tâm sự và động viên cô trong giai đoạn khó khăn này.

Cập nhật quá trình điều trị tại bệnh viện

Hậu Hoàng cho biết hiện cô đang ở bệnh viện để bắt đầu quá trình điều trị. Do phải tiêm và truyền liên tục mỗi ngày nên tay cô khá đau, dẫn đến việc không thể cầm điện thoại để trả lời từng người một.

Đáng chú ý, cô thông báo hiện tại không thể tiếp tục đón bạn bè đến thăm trực tiếp. Lý do là vì Hậu Hoàng đã chuyển vào phòng vô khuẩn, hạn chế tiếp xúc. Dù vậy, cô khẳng định bản thân rất trân trọng và biết ơn tình yêu thương mà mọi người đã gửi gắm.

Về Hậu Hoàng

Hậu Hoàng (tên đầy đủ là Hoàng Thúy Hậu), sinh năm 1995, là một YouTuber nổi tiếng với biệt danh "Thánh nữ nhạc chế". Cô ghi dấu ấn với những video hài hước, năng lượng và gần gũi, trong đó nhiều sản phẩm như Những Chị Đại Học Đường, Tuổi Thơ Tôi, Chị Em Cây Khế hay Bà Bán Cá Và Con Cá Trê đạt hơn 100 triệu lượt xem. Kênh YouTube của cô hiện có khoảng 8,4 triệu lượt đăng ký và trang Facebook đạt khoảng 4,1 triệu người theo dõi.

Không chỉ dừng lại ở mảng sáng tạo nội dung, những năm gần đây Hậu Hoàng còn thử thách bản thân qua các chương trình thực tế như Sao Nhập Ngũ và Chị Đẹp Đạp Gió. Với Chị Đẹp Đạp Gió, cô từng chia sẻ mình mất gần một tuần suy nghĩ trước khi đồng ý tham gia để bước ra khỏi vùng an toàn. Song song đó, cô cũng tập trung phát triển âm nhạc và ra mắt một số MV.