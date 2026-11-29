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Diễn viên Phương Oanh vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc đời thường của hai con song sinh là Jimmy và Jenny. Với dòng trạng thái ngắn gọn “Có không giữ mất đừng buồn”, nữ diễn viên đã bắt trọn một tình huống dở khóc dở cười giữa hai anh em.

Trong video, cả hai bé ban đầu đều được cho mỗi người một quả lê. Tuy nhiên, vì mải chơi nên Jimmy đã làm rơi quả lê của mình xuống đất. Khi thấy em gái vẫn đang thong dong ăn phần của mình, cậu bé chạy lại định xin ăn cùng. Điều bất ngờ là Jenny không hề nhường mà dứt khoát từ chối, thậm chí còn chỉ tay về phía quả lê đang nằm dưới đất để nhắc nhở anh trai rằng mình đã có phần nhưng không biết giữ.

Phản ứng dứt khoát này của Jenny giúp đoạn clip thu hút gần 1 triệu view. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và nhận xét cô bé rất kỷ luật, biết trân trọng và giữ gìn đồ ăn. Tình huống nhỏ này đã bộc lộ rõ những nét tính cách riêng biệt của hai anh em ngay từ khi còn nhỏ.

Những mảng màu đối lập của cặp song sinh Jimmy - Jenny

Theo chia sẻ từ Phương Oanh, hai bé bộc lộ những nét tính cách riêng. Jimmy được mô tả là một cậu bé năng động, thích khám phá và khó có thể ngồi yên một chỗ trong thời gian dài. Tuy vậy, khi lớn hơn, quý tử nhà Phương Oanh ngày càng ra dáng anh cả, sống tình cảm, biết yêu thương và chăm sóc em gái.

Ngược lại, Jenny lại mang vẻ ngọt ngào, điệu đà và đáng yêu. Cô bé thường xuyên thể hiện những biểu cảm ngộ nghĩnh, luôn tò mò với các hoạt động mới và có xu hướng thích bắt chước những hành động của người lớn. Những khoảnh khắc đời thường từ lúc vui chơi đến khi khám phá cùng gia đình của hai bé luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người xem.

Hành trình làm mẹ và cuộc sống hiện tại của Phương Oanh

Phương Oanh và cặp song sinh "long phụng" Jimmy - Jenny (tên tiếng Việt là Nhật Khang - Nhật Hạ) chào đời vào tháng 5/2024 thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Hiện tại, cuộc sống của nữ diễn viên xoay quanh việc chăm sóc hai con và duy trì các dự án cá nhân.

Một ngày của Phương Oanh thường bắt đầu từ 6h30 sáng. Sau khi chuẩn bị và đưa các con đến trường, cô dành thời gian xử lý công việc trực tuyến, gặp gỡ đối tác, giải quyết các vấn đề kinh doanh hoặc lên ý tưởng cho các vlog quảng cáo. Trong những chuyến công tác, nếu điều kiện phù hợp, Phương Oanh cũng đưa các con đồng hành.

Một trong những niềm đam mê mà nữ diễn viên vẫn duy trì là nấu ăn. Cô xây dựng chuỗi video mang tên “Bếp nàng Ỉn”, chia sẻ từ những thực đơn gia đình giản dị đến những món ăn cầu kỳ, thu hút nhiều khán giả yêu thích nội dung đời thường.

Những kỷ niệm đáng nhớ tại xứ sở kim chi

Trước đó, Phương Oanh cùng Jimmy và Jenny đã có chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Nữ diễn viên đã chia sẻ hình ảnh ba mẹ con cùng diện trang phục Hanbok truyền thống khi ghé thăm cung điện Gyeongbokgung ở Seoul. Trong những khung hình này, Phương Oanh không ngần ngại gọi con gái là “công chúa” và tự hào khoe vẻ điển trai của con trai. Cả hai bé đều được khán giả khen ngợi là kháu khỉnh, đáng yêu trong bộ đồ truyền thống của Hàn Quốc.

Phương Oanh từng chia sẻ quan điểm sống: “Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn phải sống, làm việc, xinh đẹp và yêu thương, mọi người nhỉ?”. Nữ diễn viên cũng được khen chăm sóc các con khéo léo, chu toàn.

Thế này thì Jimmy chắc phải học cách giữ đồ ăn kỹ hơn, chứ gặp 'đối thủ' kỷ luật như Jenny thì khó mà xin xỏ được rồi!