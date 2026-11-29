Giải trí

Hữu Vi vừa chính thức 'chốt đơn' với cô dâu Hằng Nga trong một đám cưới diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành Hà Nội. Lễ cưới được tổ chức kín đáo, không công bố rộng rãi.

Trước đó, nam diễn viên vốn cực kỳ kín tiếng về đời tư. Người hâm mộ chỉ biết đến một mối tình công khai kéo dài khoảng ba năm với người mẫu Vũ Ngọc Anh, nhưng cuộc tình này đã kết thúc từ năm 2016.

Những màn 'flex' sự tự do và hạnh phúc

Trong khi đó, ca sĩ Hiền Thục lại có một buổi chiều cuối tuần cực chill bên ly cocktail trái cây yêu thích. Nữ ca sĩ không ngần ngại chia sẻ rằng mình đang quá hài lòng với cuộc sống độc thân và chẳng hề thiết tha việc hẹn hò lúc này. Tuy nhiên, Hiền Thục cũng gây cười khi đùa rằng nếu đối tượng là tài tử Lưu Đức Hoa thì cô sẵn sàng 'phá lệ'. Một tiêu chuẩn chọn người yêu đúng là ở đẳng cấp khác!

Ở một nơi xa là California (Mỹ), diễn viên Kim Hiền cũng đang tận hưởng những ngày thu tháng 11 bằng việc lái xe dạo phố. Đã hơn một năm kể từ khi hoàn tất thủ tục ly hôn lần thứ hai, Kim Hiền khẳng định hạnh phúc lớn nhất của cô bây giờ chính là sự tự do và bình yên khi được ở bên hai con.

Chuyện gia đình và những chuyến đi

Các gia đình nghệ sĩ cũng có những khoảnh khắc quây quần đáng yêu. Thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ là người mẫu Dianka Zakhidova đã cùng nhau phối đồ thật đồng điệu để chúc mừng sinh nhật 4 tuổi của con trai Danil. Trong khi đó, vợ chồng nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ lại chọn Đà Lạt làm điểm đến để đưa các con đi nghỉ dưỡng.

Vợ chồng diễn viên Đỗ Thị Hải Yến quây quần bên các con. Còn với Tùng Min, anh cũng dành thời gian đặc biệt để chúc mừng sinh nhật bà xã Pông Chuẩn.

Những khung hình 'xịn xò' của các mỹ nhân

Độ chịu chơi và gu thẩm mỹ của các mỹ nhân cũng được thể hiện rõ qua những chuyến du lịch. Doãn Hải My chụp ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản những khung hình cực thơ bên hồ Yamanaka, nơi cô có thể ngắm nhìn đàn thiên nga và tầm nhìn hướng ra núi Phú Sĩ hùng vĩ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh thì chọn phong cách tối giản khi đi nghỉ dưỡng ở biển, chứng minh rằng đôi khi không cần cầu kỳ vẫn đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Cuối cùng là sự xuất hiện của dàn diễn viên phim Mẹ Mìn trong một buổi quảng bá cho dự án phim này. Một ngày tràn ngập những tin tức từ cưới xin, du lịch đến những màn thả thính mặn mòi của giới nghệ sĩ.

Liệu có ai trong chúng ta đủ can đảm để 'phá lệ' như Hiền Thục nếu gặp được nam thần trong mộng không nhỉ?