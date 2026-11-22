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Nam diễn viên Trần Bảo Sơn vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trong việc tổ chức sinh nhật cho con gái Bảo Tiên. Dù đang trong giai đoạn cực kỳ bận rộn với một dự án điện ảnh sắp ra mắt, anh vẫn ưu tiên dành thời gian trọn vẹn cho con gái trong cột mốc quan trọng này.

Trong bài viết trên trang cá nhân, nam diễn viên không giấu được sự xúc động khi con gái chính thức bước sang tuổi 18. Anh chia sẻ rằng mới ngày nào con còn bé xíu mà giờ đã là một cô gái trưởng thành, đồng thời gửi lời chúc mong con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, học giỏi, ngoan ngoãn và luôn tự tin trên đường đời phía trước.

Nhan sắc gây chú ý và định hướng tương lai

Bảo Tiên, tên tiếng Anh là Devon, sinh năm 2008. Ở tuổi 18, cô bé nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng chiều cao nổi bật. Khi những hình ảnh của Bảo Tiên được người thân chia sẻ, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi hết lời về ngoại hình, thậm chí còn động viên cô nên thử sức tại các đấu trường sắc đẹp trong tương lai.

Đối với Trần Bảo Sơn, điều khiến anh tự hào nhất ở con gái không chỉ là vẻ ngoài mà chính là sự bản lĩnh, tự tin và có chính kiến riêng. Nam diễn viên nhận xét con gái mình rất chăm chỉ học tập, có nhiều hoài bão và luôn xác định rõ ràng mình muốn gì. Chính những suy nghĩ trưởng thành này của Bảo Tiên đã giúp anh cảm thấy bớt lo lắng hơn khi con bước vào ngưỡng cửa trưởng thành.

Dự định du học và sự ủng hộ từ gia đình

Tuổi 18 là giai đoạn chuyển giao quan trọng với nhiều dự định về tâm lý và định hướng học tập. Trần Bảo Sơn cho biết anh luôn tôn trọng suy nghĩ cũng như những lựa chọn của con gái. Hai cha con thường xuyên trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống và những kế hoạch cho tương lai.

Theo dự định, năm sau Bảo Tiên sẽ sang Mỹ du học. Trần Bảo Sơn cảm thấy khá yên tâm vì ở bên đó có bà nội. Anh khẳng định muốn con tự tin theo đuổi những gì mình mong muốn, và gia đình sẽ luôn là hậu phương vững chắc, ở bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của con.

Vượt qua biến cố để tìm thấy niềm vui

Thời gian qua, Bảo Tiên đã trải qua không ít biến cố. Tuy nhiên, Trần Bảo Sơn từ chối chia sẻ chi tiết về vấn đề riêng tư này và chỉ mong mọi chuyện sẽ bình an, tốt đẹp. Với anh, điều quan trọng nhất hiện nay là con gái luôn được sống vui vẻ, hạnh phúc và nhận được nhiều tình yêu thương.

Hiện tại, dù tất bật chuẩn bị cho màn tái xuất điện ảnh, Trần Bảo Sơn vẫn cố gắng duy trì sự gần gũi với con. Anh cảm thấy hạnh phúc khi hai cha con luôn chia sẻ, tôn trọng nhau. Nam diễn viên nhắn nhủ con gái dù sau này đi đâu hay làm gì, bố mẹ và gia đình vẫn sẽ luôn yêu thương, ủng hộ và có mặt khi con cần.

Nhìn nhan sắc này thì đúng là "gen trội" rồi, không biết Bảo Tiên có nghe lời dân mạng mà đi thi hoa hậu thật không nhỉ?