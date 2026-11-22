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Có một kiểu gia đình mà mọi người đều ao ước, đó là khi bố mẹ không chỉ là điểm tựa mà còn là những người bạn cực kỳ tâm lý. Thiều Bảo Trâm vừa chia sẻ về cách gia đình đón nhận mọi quyết định của mình, từ sự nghiệp cho đến những lần 'thử nghiệm' phong cách thời trang có phần táo bạo.

Điểm nổi bật là sự ủng hộ của bố mẹ của bố mẹ đối với đam mê ca hát của nữ ca sĩ. Bất kể Thiều Bảo Trâm ra mắt một bản ballad nhẹ nhàng hay những ca khúc dance sôi động, bố mẹ cô đều dành những lời khen có cánh. Thậm chí, mỗi khi có bài hát mới, bố cô đều gọi điện ngay cho con gái và cả nhà sẽ cùng quây quần xem trên tivi để cổ vũ.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, bố mẹ Thiều Bảo Trâm còn cực kỳ thoải mái với những thay đổi về ngoại hình của con gái. Nữ ca sĩ hài hước kể lại những thời điểm mình từng cắt tóc tém, nhuộm tóc đỏ hay thậm chí là xăm mình. Thay vì ngăn cản hay phán xét, bố mẹ cô vẫn khen con đẹp và cá tính. Tuy nhiên, chính Thiều Bảo Trâm khi xem lại những bức ảnh cũ cũng phải 'hết hồn' vì thấy mình trông chẳng khác gì con trai.

Một chi tiết cực kỳ 'ghi điểm' là việc Thiều Bảo Trâm chưa từng bị gia đình thúc giục chuyện kết hôn, mua nhà hay bắt buộc phải đạt được một thành tựu cụ thể nào đó. Từ nhỏ, bố mẹ cô đã chọn cách tôn trọng sở thích cá nhân, để con cái tự do trải nghiệm và tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Đặc biệt, cách bố mẹ chăm sóc cô mỗi khi gặp áp lực cũng khiến nữ ca sĩ rất xúc động. Thay vì gặng hỏi hay tra hỏi nguyên nhân khiến con buồn, bố mẹ chỉ nhẹ nhàng hỏi hôm nay con muốn ăn món gì. Đây chính là kiểu an ủi tinh tế nhất, cho thấy sự thấu hiểu và quan tâm thầm lặng nhưng đầy ấm áp.

Chính vì lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ yêu thương và tôn trọng nhau, Thiều Bảo Trâm vẫn luôn giữ niềm tin vào tình yêu và khao khát về một mái ấm hạnh phúc. Tuy nhiên, sau những trải nghiệm, cô không còn nhìn chuyện tình cảm bằng sự ngây thơ như thời trẻ mà đã suy nghĩ thấu đáo hơn cho tương lai lâu dài. Nữ ca sĩ khẳng định mình biết rõ bản thân xứng đáng với điều gì, vẫn giữ sự chân thành và sẵn sàng yêu hết mình, nhưng đồng thời cũng đủ tỉnh táo để dừng lại nếu không nhận được tình cảm tương xứng hoặc bị tổn thương.

Nhìn lại hành trình từ lúc bắt đầu gia nhập showbiz năm 2013, trải qua thời gian hoạt động cùng chị gái Thiều Bảo Trang trong nhóm Bee.T cho đến khi bứt phá tại "The Remix" năm 2017, Thiều Bảo Trâm đã có nhiều thăng trầm. Giai đoạn trẻ tuổi, cô thừa nhận từng mải miết tìm kiếm điều gì đó và thường xuyên so sánh bản thân với người khác, thậm chí có lúc đánh mất chính mình. Nhưng đến năm 2026, với những sản phẩm như "Thỏ săn mồi" và "Tạnh mưa", cô đã tìm thấy sự ổn định và thăng hoa trong sự nghiệp.

Với Thiều Bảo Trâm, trưởng thành không phải là trở nên lạnh lùng, mà là đủ bình tĩnh để nhìn nhận những điều đã qua và học cách tự chữa lành. Cô nhận ra rằng khi biết sống chậm lại và lắng nghe cảm xúc, những trải nghiệm cá nhân cũng có thể trở thành chất liệu quý giá để làm nên âm nhạc.