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Mạc Văn Khoa mới đây chia sẻ đoạn clip khai trương cơ sở kinh doanh mới tại khu vực Quận 9. Đây là bước phát triển tiếp theo của chuỗi quán bún đậu mắm tôm và bún cá mang thương hiệu gia đình. Nam diễn viên hào hứng gửi lời cảm ơn đến những khách hàng đã luôn yêu thương và ủng hộ mình.

Động thái này như một lời khẳng định ngầm rằng Mạc Văn Khoa vẫn đang rất tích cực phát triển công việc kinh doanh bên cạnh các hoạt động nghệ thuật. Trong năm 2026, dù không xuất hiện trong dự án phim điện ảnh ra rạp hay phim truyền hình dài tập nào được công bố, anh chọn dành thời gian cho gia đình và cân nhắc những hướng đi tiếp theo cho sự nghiệp.

Sự thật đằng sau tin đồn vỡ nợ 100 tỷ

Trước đó, Mạc Văn Khoa từng bị cuốn vào một cơn bão drama khi mạng xã hội lan truyền tin đồn anh vỡ nợ lên tới 100 tỷ đồng. Tin đồn còn cho rằng nam diễn viên phải đóng cửa chuỗi quán bún đậu và rút lui khỏi showbiz. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội khiến gia đình, bạn bè của anh lo lắng.

Tuy nhiên, Mạc Văn Khoa đã chính thức lên tiếng phủ nhận và khẳng định bản thân không hề vỡ nợ. Anh giải thích rõ ràng rằng việc một số cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động chỉ là những thay đổi bình thường trong quá trình vận hành. Cụ thể, có những địa điểm hết hạn hợp đồng thuê mặt bằng sau nhiều năm, hoặc có nơi được chuyển sang vị trí mới để mở rộng không gian và thay đổi mô hình kinh doanh. Việc điều chỉnh hợp tác giữa các chi nhánh cũng chỉ là hoạt động thường thấy. Nam diễn viên khẳng định các cơ sở của gia đình vẫn tiếp tục kinh doanh. Việc khai trương địa điểm mới tại Quận 9 cũng là diễn biến đáng chú ý sau những ồn ào trước đó.

Từ Á quân truyền hình đến những phim trăm tỷ

Nhìn lại hành trình sự nghiệp, Mạc Văn Khoa (sinh năm 1992 tại Hải Dương) vốn được biết đến sau khi giành ngôi Á quân một chương trình truyền hình. Với ngoại hình đặc biệt cùng lối diễn tự nhiên, anh từ một diễn viên hài đã dần khẳng định vị thế trong điện ảnh và trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều tác phẩm ăn khách.

Năm 2019 đánh dấu sự bùng nổ khi anh tham gia Cua lại vợ bầu với doanh thu khoảng 191 tỷ đồng, và tiếp tục góp mặt trong Lật mặt 4: Nhà có khách thu về khoảng 117-120 tỷ đồng. Đến năm 2021, anh lại xuất hiện trong Lật mặt 5: 48H với doanh thu đạt khoảng 156 tỷ đồng.

Bước sang năm 2023, nam diễn viên có màn lột xác khi đảm nhận vai chính trong Siêu lừa gặp siêu lầy đóng cùng Anh Tú, bộ phim thu về khoảng 122 tỷ đồng. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Kẻ ẩn danh, Gặp lại chị bầu (doanh thu khoảng 105 tỷ đồng) và Làm giàu với ma (đạt khoảng 128 tỷ đồng).

Đặc biệt vào năm 2025, Mạc Văn Khoa gây bất ngờ khi thử sức với hình tượng phản diện trong vai ông Danh tại phim Út Lan: Oán linh giữ của. Tác phẩm thu về khoảng 90,3 tỷ đồng, cho thấy sự thay đổi màu sắc diễn xuất so với những vai hài quen thuộc trước đây.

Dự định tương lai và phim điện ảnh riêng

Việc không có phim mới trong năm 2026 không đồng nghĩa với việc Mạc Văn Khoa dừng diễn xuất. Anh khẳng định không có ý định dừng diễn xuất, muốn chọn lọc kịch bản và ưu tiên những nhân vật có màu sắc khác biệt. Đáng chú ý, nam diễn viên tiết lộ đang ấp ủ thực hiện một bộ phim điện ảnh riêng, dù hiện tại vẫn chưa công bố tên tác phẩm hay thời điểm triển khai cụ thể.

Từ một diễn viên hài bước ra từ sân khấu, Mạc Văn Khoa đã xây dựng được một sự nghiệp với những con số doanh thu ấn tượng. Hiện tại, anh chọn cách cân bằng giữa việc mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho những dự định đột phá sắp tới với điện ảnh.

Đúng là phong cách của Mạc Văn Khoa: cứ để thiên hạ đồn vỡ nợ rồi mình lặng lẽ... mở thêm quán mới cho chất!