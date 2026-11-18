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Trước thềm đêm concert đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp, Tùng Dương đã có những trải lòng về tư duy âm nhạc và cách tiếp cận công chúng. Với nam ca sĩ, đây không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là sự chuyển động trong cách kết nối với người nghe, khẳng định bản lĩnh giữ cá tính nghệ thuật và khát vọng đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với mọi người.

Sự liều lĩnh có nền tảng của tuổi trẻ

Nhìn lại năm 2004, Tùng Dương tự nhận mình khi đó là một cậu thanh niên khá liều. Ở tuổi trẻ, anh cho rằng sự liều lĩnh đi kèm với một chút ngông và niềm tin mãnh liệt vào bản thân là điều rất quý giá. Thời điểm đó, anh không quá bận tâm việc mình đang chọn con đường khó hay dễ, mà chỉ biết mình nhất quyết không muốn hát giống bất kỳ ai và từ chối trở thành một phiên bản an toàn để dễ được yêu thích.

Nam ca sĩ bị hấp dẫn bởi những điều khác biệt và những chất liệu âm nhạc có chiều sâu văn hóa. Anh quan niệm âm nhạc không chỉ để nghe cho hay tai mà phải có khả năng khơi gợi suy nghĩ, đánh thức cảm xúc và mở ra những vùng thẩm mỹ mới. Điều này khiến người nghe đôi khi phải mất thời gian mới có thể cảm nhận hết.

Tùng Dương cảm thấy may mắn khi gặp được những nhạc sĩ và người đồng hành giúp anh nhận ra âm nhạc dân gian không hề cũ nếu được đặt trong tư duy sáng tạo mới. Anh khẳng định truyền thống không phải là chiếc áo mặc lên sân khấu cho đẹp, mà là nguồn năng lượng sinh sôi trong đời sống đương đại. Theo anh, nghệ sĩ đi được đường dài là nhờ biết mình muốn đi đâu chứ không phải nhờ chọn đường dễ. Nếu chỉ chạy theo sự dễ dàng của thị trường, đích đến có thể đến nhanh hơn nhưng sẽ không còn khiến người nghệ sĩ hứng thú.

Hành trình từ khẳng định cá tính đến đối thoại với thế giới

Sự trưởng thành của Tùng Dương không diễn ra tức thời mà là kết quả từ nhiều lần va đập với cuộc sống, âm nhạc và cái tôi cá nhân. Nếu những năm đầu là hành trình khẳng định cá tính, thì giai đoạn sau là cách anh học đối thoại với thế giới rộng lớn hơn. Nam ca sĩ nhận ra kỹ thuật thanh nhạc có thể giúp chinh phục nốt cao nhưng không chắc chắn giúp chạm tới trái tim người nghe. Với anh, điều khó nhất không phải là hát những nốt khó, mà là hát một câu giản dị khiến người ta tin.

Đối với các giải thưởng Cống hiến, Tùng Dương coi đó là sự ghi nhận đáng quý nhưng tuyệt đối không xem là đích đến. Anh cho rằng nếu mỗi lần nhận giải mà nghĩ mình đã giỏi hơn hôm qua là điều rất nguy hiểm, vì nghệ sĩ tự phong mình là đỉnh cao thì thường sẽ sớm hết đường để leo tiếp.

Một bước ngoặt lớn là khi anh nhận ra mình không cần liên tục chứng minh sự khác biệt. Tùng Dương có thể hát những tác phẩm phức tạp nhưng vẫn có thể thể hiện những ca khúc gần gũi, đại chúng mà vẫn giữ được chiều sâu. Trải nghiệm từ thành công của "Tái sinh" đã nhắc nhở anh rằng khán giả không quay lưng với nghệ sĩ có cá tính riêng, họ chỉ cần cá tính ấy xuất hiện trong một hình hài cảm xúc mới. Sự trưởng thành của nghệ sĩ vì thế được đo bằng khả năng vượt qua chính mình thay vì những con số giải thưởng.

"Tái sinh" và sự kết nối với thế hệ trẻ

Ca khúc "Tái sinh" đến với Tùng Dương vào một thời điểm thú vị. Anh cho rằng nếu bài hát này xuất hiện từ 20 năm trước, anh sẽ hát với tâm thế khác. Hiện tại, sau nhiều trải nghiệm, anh thấu hiểu hơn về những đổ vỡ, mất mát và những lần con người phải tự đứng dậy bắt đầu lại. Với Tùng Dương, "Tái sinh" không chỉ là bài hát mà là một trạng thái tinh thần. Ai cũng có lúc phải tái sinh sau thất bại, biến cố hoặc sau khi nhận ra mình không còn là con người của ngày hôm qua.

Nam ca sĩ hạnh phúc khi sau hơn hai thập niên, anh vẫn gặp được lớp khán giả mới mà không cần từ bỏ những gì đã làm nên mình. Người trẻ có thể không biết đến Tùng Dương của "Con cò" hay "Mưa bay tháp cổ", nhưng họ đồng cảm với những cảm xúc gần gũi trong cuộc sống. Dù không cho rằng mình trẻ lại nhờ "Tái sinh", nhưng anh khẳng định mình được tiếp thêm nguồn năng lượng trẻ từ công chúng.

Tư duy trẻ hóa thay vì vẻ ngoài

Tùng Dương bày tỏ sự yêu thích với tinh thần sáng tạo của nghệ sĩ trẻ hiện nay nhờ lợi thế về công nghệ, tư duy sản xuất và sự tự do trong biểu đạt, không bị giới hạn bởi các khuôn mẫu cũ. Anh tin nghệ sĩ không nên sống trong tháp ngà mà cần quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Khi hát những ca khúc của thế hệ trẻ, anh không muốn mượn sự nổi tiếng của họ mà muốn tìm cách đối thoại mới, đưa vào đó vốn thanh nhạc và trải nghiệm sống nhưng vẫn tôn trọng tinh thần nguyên bản của tác phẩm.

Anh khẳng định việc hát một bài thịnh hành không phải là chạy theo thị hiếu, quan trọng là thái độ tiếp cận. Nếu chỉ vì lượt xem, lượt nghe thì rất dễ bị nhận ra, nhưng nếu thấy được giá trị nghệ thuật thì sự kết hợp sẽ tạo ra đời sống mới. Tùng Dương nói vui rằng mình không có nhu cầu tranh giành thanh xuân với giới trẻ; anh chọn giữ lấy kinh nghiệm, bản lĩnh và sự tinh quái của người đi qua nhiều mùa âm nhạc. Với nam ca sĩ, tuổi tác là điều không thể thương lượng, nhưng tâm hồn hoàn toàn có thể cập nhật phiên bản mới để trẻ hóa trong tư duy.