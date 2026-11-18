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Sau khi gây xúc động với khán giả qua bộ phim Mai trong vai mẹ chồng và nàng dâu hụt, Hồng Đào và Phương Anh Đào tiếp tục hợp tác trong Ngày Con Còn Mẹ. Lần này, họ hóa thân thành cặp mẹ con ruột thịt, mang đến những màn tung hứng ăn ý cùng sự thấu cảm sâu sắc giữa hai thế hệ về tình thân máu mủ.

Hồng Đào và Phương Anh Đào là hai nữ diễn viên quen thuộc với khán giả qua nhiều dự án phim tình cảm gia đình. Sự kết nối của họ trong phim mới không chỉ dừng lại ở diễn xuất mà còn là sự chia sẻ về những ký ức thầm kín và hành trình học cách nói lời yêu thương.

Những đối lập đầy thú vị trên màn ảnh

Hồng Đào cho biết khoảng cách thế hệ là điều khó tránh khỏi trong bất kỳ mối quan hệ mẹ con nào, vì suy nghĩ của cha mẹ và con cái gần như luôn có sự khác biệt. Chính vì vậy, việc hai mẹ con đối lập hay không hợp nhau là chuyện hết sức bình thường.

Trong phim Lên Hương, Hồng Đào từng thể hiện mối quan hệ mẹ con có khoảng cách. Tuy nhiên, đến Ngày Con Còn Mẹ, sự đối lập lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Hai nhân vật trong phim không hiểu nhau và vô tình làm tổn thương nhau. Trong khi người mẹ cho rằng mình không hề thiên vị, thì người con lại cảm thấy không được yêu thương. Đỉnh điểm của cảm xúc là câu hỏi Bộ mẹ không thương con hả? do Phương Anh Đào thể hiện, khiến nhân vật bà Tím đứt lòng.

Hồng Đào đánh giá đây là một bộ phim hiền lành, nhẹ nhàng và dung dị. Dù cốt truyện về việc mẹ con không hợp nhau hay những cảnh ốm đau, chia ly không còn mới, nhưng quá trình dẫn dắt câu chuyện lại có sức cuốn hút riêng đối với diễn viên và ê-kíp làm phim.

Hành trình 6 tháng để tìm tiếng nói chung

Phương Anh Đào tiết lộ cô từng rất muốn đóng chung với Hồng Đào nhưng đã hụt duyên trong nhiều kịch bản trước đó. Cô cho biết mãi từ 2024 đến nay mới gặp lại Hồng Đào. Để có được sự kết nối ở dự án này, mọi người đã phải trăn trở, bàn bạc, nhắn tin và gọi điện suốt sáu tháng để tìm ra mạch phim chung, từ đó xây dựng một tác phẩm có thể chạm đến trái tim khán giả.

Với Phương Anh Đào, đây là lần đầu tiên cô tham gia một bộ phim tập trung sâu vào tình cảm mẹ con. Ở các dự án trước, vai diễn của cô thường chỉ là một mảnh ghép nhỏ để làm điểm xuyến cho chuyện tình yêu đôi lứa. Trong Ngày Con Còn Mẹ, cô có cơ hội đi sâu vào nỗi lòng người con và lắng nghe góc nhìn của cha mẹ.

Sau khi xem bản đầy đủ của phim trong rạp, Phương Anh Đào bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với diễn xuất và chiều sâu của Hồng Đào. Cô đánh giá những điểm thả cảm xúc của người tiền bối là thực sự đắt giá và hấp dẫn.

Khi trải nghiệm cá nhân hòa quyện vào vai diễn

Phương Anh Đào chia sẻ cô tìm thấy những điểm tương đồng giữa bản thân và nhân vật Mây. Khi còn nhỏ, cô từng cảm thấy mình không được quan tâm nhiều bằng em trai dù cả hai là con ruột. Phải đến khi lớn lên, cô mới hiểu lời giải thích của mẹ về việc cô được ở với ngoại ổn định hơn, trong khi mẹ, ba và em trai phải bôn ba nhiều nơi để tìm tương lai.

Vì em trai hồi nhỏ yếu ớt và chịu nhiều vất vả, nên theo bản năng của người mẹ, mẹ cô muốn dành nhiều sự bảo vệ và yêu thương hơn cho đứa con thiệt thòi. Phương Anh Đào thừa nhận hồi nhỏ cô không hiểu và thiếu kiên nhẫn để lắng nghe góc nhìn của mẹ. Chính những trải nghiệm thực tế này đã giúp cô gắn kết hơn với nhân vật.

Hồng Đào cũng chia sẻ rằng mọi bà mẹ đều mong con mình mở lòng. Tuy nhiên, sự khác biệt thế hệ khiến những vấn đề của tuổi trẻ thường bị người lớn xem nhẹ, hoặc ngược lại, những tâm sự của người già không được người trẻ thấu hiểu.