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Sơn Tùng M-TP vừa có những chia sẻ thẳng thắn về tham vọng mở rộng sức ảnh hưởng ra thị trường quốc tế và khao khát phá bỏ những giới hạn cũ trong sự nghiệp. Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes, nam ca sĩ bày tỏ mong muốn được tự do khám phá âm nhạc dưới tư cách một nghệ sĩ mà không quá áp lực về tiền bạc, danh tiếng hay sự thành công.

Bước đi táo bạo với Afrobeats và Tyga

Một trong những động thái đáng chú ý nhất của Sơn Tùng M-TP là màn kết hợp với rapper người Mỹ Tyga trong ca khúc "Come My Way". Vì hai nghệ sĩ đã biết nhau từ trước, nên ngay khi hoàn thành bài hát, nam ca sĩ đã nghĩ tới Tyga bởi niềm tin rằng rapper này có thể hòa hợp với phong cách và năng lượng của sản phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên anh thử sức với thể loại Afrobeats, kết hợp nhịp điệu đặc trưng của dòng nhạc này với chất Hip-hop và âm hưởng Việt Nam. Để hiện thực hóa điều này, anh đã tìm đến nhà sản xuất âm nhạc từng được đề cử Grammy là Marvey Muziqyue.

Sơn Tùng M-TP cho biết anh cảm thấy có sự tương đồng về giai điệu và nhịp điệu giữa Afrobeats và âm nhạc Việt Nam. Dù thể loại này còn khá mới mẻ với khán giả trong nước, anh vẫn quyết định thử nghiệm để đẩy xa hơn những giới hạn sáng tạo của bản thân. Để truyền tải niềm tự hào dân tộc và cội nguồn, anh đã đưa các yếu tố văn hóa Việt Nam vào phần hình ảnh của MV "Come My Way" (do Phương Vũ - AntiantiArt đạo diễn), dù toàn bộ bài hát được viết bằng tiếng Anh. Video này được quay tại hai địa điểm là Los Angeles và Việt Nam.

Chiến lược chinh phục thị trường phương Tây

Khi nói về rào cản ngôn ngữ, nam ca sĩ tiết lộ mình chỉ mới bắt đầu học tiếng Anh khoảng 4-5 năm trước. Với anh, tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ mà là công cụ để kết nối với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người hâm mộ quốc tế. Anh cho biết mình đang cố gắng mang âm nhạc ra thế giới.

Quyết định tiến quân sang thị trường phương Tây được đưa ra sau nhiều năm khẳng định vị thế tại Việt Nam. Anh thừa nhận việc hoạt động tại Los Angeles mang lại rất nhiều áp lực, nhưng vẫn kiên định với hành trình này. Theo Sơn Tùng M-TP, không có thời điểm nào là hoàn hảo để bắt đầu và nếu cứ chờ đợi mọi thứ hoàn mỹ thì anh sẽ không bao giờ dám thực hiện. Quan điểm của anh lúc này là đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ bắt đầu làm thôi.

Từ cậu bé thích bắt chước đến nghệ sĩ V-pop hàng đầu

Nhìn lại hành trình hơn 15 năm làm nghệ thuật, Forbes gọi Sơn Tùng M-TP là "Hoàng tử của Pop Việt Nam". Anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ hàng đầu V-pop với phong cách âm nhạc riêng biệt, pha trộn giữa dân gian Việt Nam với R&B, rap, hip-hop, pop và EDM. Tên tuổi của anh gắn liền với những bản hit luôn đứng top các bảng xếp hạng trong nước và nhiều màn hợp tác với các thương hiệu quốc tế. Những cột mốc như việc xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Global, ra mắt phim tài liệu "Sky Tour: The Movie" trên Netflix hay các MV đạt trên 100 triệu lượt xem đã chứng minh sức hút của nam ca sĩ.

Ít ai biết rằng, niềm đam mê âm nhạc của anh bắt đầu từ khi còn nhỏ, qua những lần biểu diễn tại trường và bắt chước các nghệ sĩ Việt Nam, cùng với những lớp học tại Cung Văn hóa Thiếu nhi do mẹ đăng ký. Tuy nhiên, bước ngoặt để anh theo đuổi con đường chuyên nghiệp lại đến từ người chú khi ông mua cho anh một chiếc máy tính, giúp anh tự sản xuất nhạc. Thời điểm đó, bố mẹ anh từng lo lắng con trai sẽ khó có một cuộc sống ổn định. Phải đến năm 2015, khi ca khúc Em của ngày hôm qua ra đời và tạo nên dấu ấn lớn, bố mẹ anh mới thực sự chấp nhận lựa chọn nghề nghiệp của con mình.

Kết thúc cuộc trò chuyện, nam ca sĩ 32 tuổi khẳng định muốn công chúng nhớ đến mình là một nghệ sĩ luôn không ngừng thử nghiệm và phá vỡ những rào cản.