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Thảo Trang vừa chính thức trình làng MV Studio Performance mang tên Hối Hận, một sáng tác từ nhạc sĩ Phạm Hoàng Duy. Điều thú vị là nữ ca sĩ chọn đúng ngày sinh nhật của mình để ra mắt ca khúc này, xem như một món quà đặc biệt gửi đến khán giả nhưng lại mang màu sắc đối lập hoàn toàn với hình ảnh thường thấy.

Nếu ai đã quen với một Thảo Trang đầy năng lượng, luôn xuất hiện trong những màn trình diễn sôi động, thì lần này cô nàng sẽ khiến mọi người bất ngờ khi chọn thể loại ballad trầm lắng. Qua Hối Hận, Thảo Trang muốn khai thác những góc khuất trong cảm xúc, đặc biệt là sự mất mát và những điều chưa kịp nói ra trong tình yêu. Việc phát hành ca khúc vào dịp sinh nhật cũng là dịp để cô giới thiệu một khía cạnh khác trong phong cách âm nhạc của mình.

Nỗi đau từ sự muộn màng

Nội dung của Hối Hận không đi theo hướng màu hồng mà xoáy sâu vào câu chuyện về một người từng có được tình yêu chân thành nhưng lại không biết cách trân trọng. Cảm giác day dứt chỉ thực sự ập đến khi mối quan hệ đã kết thúc, lúc này người trong cuộc mới bàng hoàng nhận ra những giá trị quý giá từng hiện diện trong cuộc sống của mình.

Nội dung ca khúc tập trung đặc tả sự nuối tiếc khi nhận ra mình đã bỏ lỡ một tình cảm đáng quý. Đây là chủ đề gần gũi với những trải nghiệm tình cảm mà nhiều người có thể từng trải qua.

Tối giản hình ảnh, tập trung vào giọng hát

Thảo Trang chọn hình thức Studio Performance. Cách thể hiện này cực kỳ tối giản, không đặt nặng yếu tố hình ảnh mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào giọng hát và cách truyền tải ca từ.

Chính khoảng trống về mặt dàn dựng lại tạo ra không gian để nữ ca sĩ phô diễn những sắc thái cảm xúc đa dạng của nhân vật. Người xem có thể cảm nhận rõ rệt sự chuyển biến từ những hồi tưởng về mối tình cũ cho đến nỗi đau và sự nuối tiếc hiện tại.

Đầu tư chất lượng âm thanh quốc tế

Một điểm cộng lớn cho bản thu lần này chính là khâu hậu kỳ. Dù Hối Hận mang giai điệu đậm chất Việt Nam và được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Việt, nhưng phần xử lý âm thanh lại có sự góp mặt của đội ngũ chuyên gia quốc tế tại In The Box Studio. Việc đầu tư kỹ lưỡng vào âm thanh cho thấy Thảo Trang rất nghiêm túc trong việc nâng cao chất lượng bản thu để mang đến trải nghiệm nghe tốt nhất cho khán giả.

Trước đó, Thảo Trang từng để lại dấu ấn với ca khúc Hồn Nhiên trong bộ phim Lên Hương. Tuy nhiên, với Hối Hận, cô quyết định rẽ sang một hướng tiếp cận cảm xúc khác hẳn. Việc chuyển từ hình ảnh sôi động sang những ca khúc tiết tấu chậm, thiên về tâm trạng cho thấy mong muốn mở rộng màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ.

Thảo Trang đã chọn chính câu chuyện về sự tiếc nuối khi nhận ra giá trị của một người sau khi đã đánh mất để đánh dấu dịp sinh nhật của mình.