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Hồ Quỳnh Hương từng khiến công chúng bất ngờ khi chính thức về chung một nhà với doanh nhân Hoàng Công Thành sau hành trình dài gắn bó. Đám cưới diễn ra vào ngày 15/5/2025 tại đảo Rều, Quảng Ninh, với sự góp mặt của khoảng 150 khách mời thân thiết. Điều gây sốc nhất trong ngày trọng đại này là việc nữ ca sĩ lần đầu công khai mình đã có một cậu con trai tên thân mật là bé Táo, sinh năm 2023. Trước đó, toàn bộ quá trình mang thai và sinh con đều được cô giữ kín hoàn toàn, khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Chuyện tình 9 năm và tổ ấm bình yên

Để đi đến quyết định kết hôn, Hồ Quỳnh Hương và chồng đã trải qua khoảng 9 năm quen biết, trong đó có 5 năm chính thức hẹn hò. Sau khi cưới, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống gia đình bình yên, tập trung chăm sóc con trai và xây dựng tổ ấm. Điểm chung lớn nhất giữa cô và bạn đời là quan điểm sống tương đồng, cả hai cùng yêu thích ăn chay và hướng đến những giá trị giản dị trong cuộc sống.

Mục tiêu Harvard và những bước đi đầu đời của bé Táo

Ở tuổi lên 3, bé Táo đã bắt đầu làm quen với các chữ số và học tập với mục tiêu trở thành "sinh viên Harvard". Những khoảnh khắc đời thường và đoạn clip con trai học bài được Hồ Quỳnh Hương chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Thậm chí, có người dùng còn hóm hỉnh bình luận rằng nếu không vào được Harvard thì vào YG Entertainment cũng được.

Không chỉ dừng lại ở việc học chữ, Hồ Quỳnh Hương còn tạo điều kiện cho con vận động thông qua các lớp học nhảy. Nữ ca sĩ kể lại rằng trong ngày đầu đến trung tâm, bé Táo rất chịu khó "bơi theo" cô giáo. Theo chia sẻ của mẹ, bé Táo có ưu điểm là luôn tập trung và hào hứng với mọi thứ mình học.

Triết lý nuôi dạy con không áp lực

Trong hành trình làm mẹ, Hồ Quỳnh Hương lựa chọn nuôi dạy con bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu thay vì đặt nặng áp lực thành tích. Cô khẳng định không mong muốn con phải trở thành một người quá xuất sắc hay nổi tiếng, mà điều quan trọng nhất là bé lớn lên khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc với những lựa chọn của chính mình.

Để thực hiện điều này, hai vợ chồng luôn cố gắng lắng nghe và tôn trọng quan điểm của nhau trong việc giáo dục con cái. Thay vì áp đặt, họ chọn cách đồng hành và khuyến khích bé khám phá sở thích cũng như nuôi dưỡng năng khiếu tự nhiên thông qua các lớp năng khiếu và hoạt động vận động.

Về nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh, là một trong những giọng ca soprano nội lực và giàu cảm xúc của nhạc Việt. Cô từng hai lần tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và gây dấu ấn mạnh mẽ những năm 2000 với các ca khúc như Anh, Hoang mang, Có nhau trọn đời, Vũ điệu hoang dã và Bức thư tình thứ hai.

Trong sự nghiệp, cô đạt được nhiều giải thưởng uy tín như Giải Cống hiến, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh và danh hiệu Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại MAMA 2014. Ngoài ca hát, Hồ Quỳnh Hương còn tham gia giảng dạy thanh nhạc, kinh doanh và phát triển các dự án thực phẩm thuần chay.