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Nghệ sĩ Kim Tử Long vừa chia sẻ hình ảnh đầy tự hào khi ủng hộ con trai là Andy Khánh đại diện trường tham gia thi và giao lưu trong các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Tiết mục này không chỉ là màn trình diễn của riêng Andy Khánh mà còn là sự kết hợp cùng các bạn học sinh Trường Minh Đức để giao lưu với nhiều trường khác trong thành phố, nhân dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Màn kết hợp lạ lẫm giữa cổ trang và rap

Chiều 17-11, nghệ sĩ Trinh Trinh cùng chồng là nghệ sĩ Kim Tử Long đã cố gắng làm xong việc để đến trường hỗ trợ con trai; theo Trinh Trinh, chính cô là người chạy qua trường phụ lo hóa trang và mặc trang phục cho con. Theo bài gốc, Kim Tử Long chính là người hóa trang cho con trai thi văn nghệ, còn bộ trang phục cổ trang sử Việt là do Trinh Trinh mặc cho cháu. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Trinh Trinh, Andy Khánh cùng các bạn đã thực hiện một tiết mục do thầy cô dàn dựng, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Điểm nhấn của bài thi chính là việc các học sinh hóa thân thành những nhân vật trong lịch sử Việt Nam nhưng lại trình diễn những điệu nhảy sôi động và đọc rap để thể hiện tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ. Đây là lần đầu tiên Andy Khánh thử sức với rap để thể hiện nhân vật sử Việt, một trải nghiệm mà mẹ cậu bé nhận xét là lạ lạ, hay hay.

Hành trình nuôi dưỡng năng khiếu của 'kép nhí'

Andy Khánh không hề xa lạ với ánh đèn sân khấu khi bộc lộ năng khiếu từ rất sớm. Ngay từ lúc ba, bốn tuổi, cậu bé đã lên sân khấu biểu diễn cùng cha mẹ. Dù có một khoảng thời gian tạm ngưng để tập trung cho việc học, nhưng những năm gần đây, Andy Khánh đã quay trở lại và xuất hiện với phong thái chững chạc hơn. Cậu bé tích cực tham gia các chương trình văn nghệ tại phường Cầu Ông Lãnh cũng như tại Trường Minh Đức.

Để hỗ trợ con, nghệ sĩ Trinh Trinh đã trực tiếp phụ dàn dựng nhiều tiết mục đờn ca tài tử, cải lương sử Việt cho con trai thi văn nghệ phong trào. Thỉnh thoảng, hai mẹ con còn cùng nhau đi hát. Gần nhất là vào ngày 17-10, Andy Khánh đã xuất hiện trong một trích đoạn cải lương tại live show Không phai của ba Kim Tử Long diễn ra tại Nhà hát Bến Thành.

Quan điểm nối nghiệp của gia đình nghệ sĩ

Đối với nghệ sĩ Kim Tử Long, dù mong muốn các con nối nghiệp nhưng anh không hề gây áp lực hay ép buộc. Quan điểm của anh là mọi sự tùy thuộc vào sở thích, khả năng và cái duyên với nghề của mỗi đứa trẻ. Nếu các con có thiên phú ở lĩnh vực khác, anh sẽ luôn đứng phía sau hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu con mê hát và có tài năng, anh sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất.

Hiện tại, tình yêu với cải lương dường như đã thấm sâu vào máu của Andy Khánh. Nghệ sĩ Trinh Trinh chia sẻ rằng mỗi ngày chở con đi học, hai mẹ con thường xuyên nghêu ngao ca các bài bản cải lương. Chính điều này giúp cậu bé duy trì đam mê một cách tự nhiên, đến mức khi cần là có thể bật ca ngon lành ngay lập tức.

Khi những hình ảnh ủng hộ con trai được đăng tải vào chiều 17-11, nhiều khán giả đã dành lời khen cho Andy Khánh. Ở tuổi 13, cậu bé gây ấn tượng khi có chiều cao vượt trội hơn cả ba cùng gương mặt sáng sủa, khiến nhiều người kỳ vọng về một anh kép cải lương tương lai. Điều thú vị là mỗi khi nghệ sĩ Kim Tử Long rảnh rỗi và đến làm "trợ lý" cho con trai, cậu nhóc đều cảm thấy rất vui vẻ.