Giải trí

Trong một đoạn clip ghi lại cảnh nhảy múa cùng con sau khi về nhà, dân mạng bỗng soi ra một chi tiết cực kỳ tinh tế: những cuốn sách được đặt ngay cạnh giường ngủ của diễn viên Lan Phương. Đây không phải là chi tiết ngẫu nhiên trong không gian sống của nữ diễn viên, mà là kết quả của quá trình kiên trì vun đắp thói quen đọc sách cho các con.

Với Lan Phương, việc đọc sách không đơn thuần là giải trí mà là cách cô nuôi dưỡng niềm yêu thích khám phá thế giới cho các con ngay từ những năm tháng đầu đời. Câu chuyện bắt đầu với con gái đầu lòng là Lina. Thay vì đợi đến khi con biết đọc mới khuyến khích, Lan Phương đã cho con làm quen với sách từ khi còn rất nhỏ thông qua việc đọc truyện cùng con, tạo nên những khoảng thời gian gắn kết tình cảm giữa hai mẹ con.

Nhờ sự rèn luyện này, Lina hình thành thói quen đọc sách ở mọi nơi, từ trên máy bay, khi đi công viên cho đến lúc chuẩn bị đi ngủ. Có những thời điểm, chiếc giường của cô bé gần như ngập trong sách. Khi đã lớn hơn, Lina có thể tự mình khám phá những trang sách yêu thích, chỉ khi nào muốn được mẹ chiều chuộng như lúc nhỏ mới nhờ mẹ đọc cho nghe. Kết quả là cô bé sớm bộc lộ khả năng đọc song ngữ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Khi gần 5 tuổi, Lina không chỉ đọc sách nhanh mà còn biết viết những lá thư đơn giản cho mẹ và đọc được cả tin nhắn của người lớn.

Không chỉ dừng lại ở mặt chữ, niềm yêu thích đọc sách còn mở rộng ra sự tò mò về kiến thức. Lina đặc biệt say mê vũ trụ, có thể dành thời gian dài xem các video về dải ngân hà, các hành tinh và những giả thuyết về lỗ đen. Bên cạnh đó, cô bé còn biết tính cộng trừ trong phạm vi 20 và tính đến 100 với những số tròn chục, đồng thời biết chia sẻ, cảm thông với những bạn có hoàn cảnh kém may mắn. Với Lan Phương, điều quan trọng nhất không phải là con học được bao nhiêu kiến thức, mà là giữ được niềm vui và sự tò mò khi khám phá thế giới.

Cách Lan Phương truyền cảm hứng cho con không hề khô khan. Để giờ đọc sách không trở thành một 'nhiệm vụ' bắt buộc mà là khoảng thời gian được mong đợi, cô đã áp dụng những phương pháp sáng tạo sau:

Đầu tiên là thay đổi cách thể hiện để câu chuyện sinh động hơn. Thay vì chỉ đọc nội dung, cô biến hóa giọng nói và diễn xuất theo từng nhân vật khác nhau. Khi các con đã quá quen với nội dung truyện, cô chuyển sang hát để tạo sự mới mẻ và thu hút.

Thứ hai là tạo ra một môi trường tràn ngập sách. Khi sách trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt gia đình, trẻ cũng dễ dàng tiếp nhận hoạt động này một cách tự nhiên hơn.

Thứ ba là bắt đầu từ rất sớm, kể cả khi trẻ chưa biết đọc. Với con gái thứ hai là Mia, khi mới chưa đầy 3 tháng tuổi, Lan Phương đã nhận thấy con đặc biệt chú ý đến những cuốn sách màu sắc sặc sỡ. Dù ở tuổi này trẻ chưa hiểu nội dung, nhưng việc được tiếp xúc với hình ảnh, màu sắc và giọng đọc của mẹ chính là bước khởi đầu để làm quen với sách.

Từ phương pháp của Lan Phương, có thể thấy việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ không cần những kỹ thuật cầu kỳ. Điều cốt lõi là cha mẹ dành thời gian đọc cùng con, cho trẻ tự do lựa chọn chủ đề yêu thích và quan trọng nhất là chính cha mẹ phải là tấm gương, để trẻ nhìn thấy người lớn đọc sách mỗi ngày, từ đó trẻ sẽ tiếp nhận hoạt động này một cách tự nhiên nhất.