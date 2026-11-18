Giải trí

Tối 15.11, Quảng trường biển Sầm Sơn đã trở thành tâm điểm khi Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Gala Sao Mai 2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV3, mang đến một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất và người xứ Thanh đến khán giả cả nước.

Với những ai chưa biết, Thanh Hóa là một tỉnh thành của Việt Nam với nhiều giá trị văn hóa và du lịch đặc trưng. Lần này, việc lựa chọn Sầm Sơn làm nơi tổ chức Gala là điều đặc biệt, vì theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng, đây là lần đầu tiên tỉnh được chọn cho sự kiện này. Mục tiêu là dùng âm nhạc để giới thiệu một vùng đất xứ Thanh năng động, thân thiện và giàu truyền thống.

Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ

Đêm Gala được chia làm ba phần rõ rệt: “Năng lượng mới”, “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”. Ngay từ phần mở đầu mang tên “Năng lượng mới”, 16 thí sinh của Sao Mai 2026 đã khiến sân khấu bùng nổ bằng những tiết mục đầy sức sống, thể hiện rõ cá tính cũng như khát khao chinh phục.

Điểm nhấn khiến fan đứng ngồi không yên chính là sự xuất hiện của dàn ca sĩ đình đám, những người từng trưởng thành từ chính cuộc thi Sao Mai. Những cái tên như Hồ Quỳnh Hương, Dương Hoàng Yến, Phạm Anh Khoa, Lâm Bảo Ngọc, Thành Lê, Anh Thơ, Nguyễn Ngọc Anh và Hoàng Hải đã cùng quay trở lại. Việc những nghệ sĩ thành danh đứng chung sân khấu với các thí sinh không chỉ tạo nên một cuộc hội ngộ đặc biệt mà còn là cách tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng cho những giọng ca trẻ trước khi bước vào đêm thi quyết định.

Sự giao thoa văn hóa và âm nhạc

Đến phần “Giao thoa”, không gian âm nhạc được mở rộng hơn khi kết hợp khéo léo giữa nhạc nhẹ, thính phòng và dân gian. Những ca khúc gợi nhớ tình yêu quê hương được trình bày, trong đó đặc biệt là màn kết hợp kết nối dân ca Quan họ Bắc Ninh và dân ca Thanh Hóa, cho thấy sự hội tụ của nhiều miền văn hóa trên cùng một sân khấu.

Không chỉ có hát hò, Gala còn biến thành một thước phim quảng bá du lịch thực thụ. Những phóng sự về di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, vẻ đẹp của Pù Luông cho đến tiềm năng ẩm thực và du lịch biển xứ Thanh đều được đưa lên sân khấu. Việc các thí sinh trực tiếp trải nghiệm tại những địa danh này đã giúp đưa bản sắc địa phương đến gần hơn với công chúng qua âm nhạc.

Khép lại hành trình tỏa sáng

Phần cuối của chương trình mang tên “Hành trình tỏa sáng” đã đẩy cảm xúc lên cao với những màn trình diễn sôi động. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương mang đến hai ca khúc “Có nhau trọn đời” và “Hoang mang”, tạo điểm nhấn cảm xúc trong đêm Gala.

Để chốt lại toàn bộ chương trình, tiết mục “Việt Nam tinh hoa” đã được trình diễn bởi tốp thí sinh Sao Mai 2026 cùng vũ đoàn và nhóm người đẹp. Hình ảnh các bộ sưu tập áo dài xuất hiện trong tiết mục này đã tạo nên một cái kết đậm chất nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và văn hóa Việt Nam.

Sau đêm Gala rực rỡ, tất cả ánh nhìn giờ đây đang đổ dồn về đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 22.11.2026. Đây sẽ là cuộc đối đầu cuối cùng của 16 giọng ca trẻ để khẳng định tài năng và chinh phục khán giả.