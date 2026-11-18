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Câu chuyện tình yêu giữa Lê Công Vinh và Thủy Tiên bắt đầu từ một sự tình cờ đầy định mệnh vào ngày 2/1/2009. Thời điểm đó, Công Vinh đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp sau cú đánh đầu lịch sử giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Trong khi đó, Thủy Tiên là một nữ ca sĩ trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý với những bản hit vang lên khắp các quán cà phê.

Màn 'thả thính' thất bại và mục tiêu chinh phục

Cả hai gặp nhau lần đầu khi cùng được mời chụp hình cho một tờ báo tuổi teen. Trước đó, họ hoàn toàn là những người xa lạ, chưa từng có bất kỳ mối liên hệ hay trò chuyện nào. Trong cuốn tự truyện Phút 89 ra mắt năm 2018, Công Vinh kể lại rằng anh đã lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp, da trắng và sexy của Thủy Tiên. Anh mô tả cảm giác lúc đó giống như một thế giới mê hoặc với âm nhạc dìu dặt và ánh đèn kỳ ảo.

Tuy nhiên, trái ngược với sự hào hứng của chàng cầu thủ, Thủy Tiên lại không hề để tâm và thậm chí không buồn để ý đến anh. Chính sự phớt lờ này lại trở thành động lực khiến Công Vinh quyết tâm chinh phục. Anh tự nhủ rằng mình đang có mọi thứ một cầu thủ mơ ước từ tiền tài, danh vọng đến địa vị, nên nếu cặp kè thêm một nàng ca sĩ thì sẽ 'ngầu phải biết'. Đáng chú ý, lúc đó Công Vinh đang trong trạng thái 'để tang' mối tình đầu kéo dài năm năm và vốn không định tìm bạn gái mới sớm như vậy.

Vượt qua sóng gió và những lời bàn tán

Sau buổi chụp hình, Công Vinh chủ động mời Thủy Tiên đi ăn tối và giới thiệu cô với các đồng đội ở đội tuyển quốc gia. Sự khởi đầu chóng vánh này nhanh chóng khiến dư luận xôn xao. Vì một người là cầu thủ nổi tiếng, một người là ca sĩ đang lên, cặp đôi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Thủy Tiên dựa hơi bạn trai, hoặc cả hai đang lợi dụng nhau để đánh bóng tên tuổi.

Đỉnh điểm của sự tranh cãi là khi bộ ảnh táo bạo của cả hai được công bố, gây nên làn sóng phản ứng dữ dội từ công chúng. Thế nhưng, trước những lời ra tiếng vào, Công Vinh chọn cách bảo vệ người yêu quyết liệt. Cựu cầu thủ cũng từng chia sẻ quan điểm sẽ đứng về phía người mình yêu, ngay cả khi cô phải đối diện với sự quay lưng của số đông.

Cuộc sống hôn nhân và những con số 'choáng'

Sau nhiều năm gắn bó và vượt qua sóng gió, cả hai chính thức kết hôn và cùng chăm sóc con gái. Hiện tại, cặp đôi sống trong một căn biệt thự màu trắng tại TP.HCM. Dù là những gương mặt nổi tiếng, họ chọn cách giữ kín đời tư và hạn chế chia sẻ chi tiết về gia đình với công chúng.

Điểm khiến dân mạng xôn xao nhất chính là mức chi tiêu cá nhân của Thủy Tiên. Vào năm 2021, nữ ca sĩ từng tiết lộ trên trang cá nhân rằng trong vòng năm tháng, chồng đã đưa cho cô 31 tỷ đồng. Cộng thêm những khoản tiền bán đất lặt vặt mỗi lần từ 3 đến 5 tỷ đồng, tổng số tiền Thủy Tiên dùng để 'tiêu vặt' lên đến hơn 40 tỷ đồng. Đúng là một định nghĩa về 'tiêu vặt' mà không phải ai cũng dám mơ tới!