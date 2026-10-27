Tùng Dương mời Nguyễn Văn Chung diễn concert tại sân Mỹ Đình: Không phải để thi hát!

Giải trí

Tùng Dương vừa chính thức công bố nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ là khách mời tiếp theo trong concert Bay về phía mặt trời diễn ra tại sân Mỹ Đình cuối năm nay. Trước anh, Phùng Khánh Linh, Hòa Minzy và GreyD đã được công bố là khách mời.

Trước đó, nam ca sĩ đăng ảnh Nguyễn Văn Chung lên trang cá nhân để hỏi ý kiến mọi người về việc có nên mời nhạc sĩ này hay không, đồng thời thừa nhận cũng hơi lo về trường hợp này.

Không phải cuộc thi xem ai hát hay hơn

Việc biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình là một thử thách lớn vì đòi hỏi nghệ sĩ phải có cột hơi cực khỏe, thanh nhạc vững để âm thanh không bị loãng và khả năng làm chủ không gian rộng lớn. Trong khi đó, Nguyễn Văn Chung xuất thân là nhạc sĩ, nhà sản xuất, có tài lẻ đánh piano. Dù gần đây đã "thử lửa" tại Anh trai vượt ngàn chông gai với rap, vũ đạo, đu dây và thổi sáo, nhưng nhìn chung vocal và vũ đạo của anh vẫn còn nhiều hạn chế.

Khi trả lời báo chí, Tùng Dương cười lớn và khẳng định mình không mời Nguyễn Văn Chung đến sân Mỹ Đình để thi hát với nhau. Nam ca sĩ cho rằng một nghệ sĩ không nhất thiết phải có giọng hát khủng hay trình diễn bùng nổ mới đủ sức chinh phục sân vận động; một giai điệu do chính mình viết ra mà được hàng vạn người hát theo đã là sức mạnh lớn của âm nhạc. Tùng Dương nhấn mạnh concert không phải là cuộc thi xem ai hát hay hay nhảy giỏi nhất, mà là nơi tôn vinh cả những người đứng sau những ca khúc chạm đến trái tim công chúng.

Tư duy nghệ thuật vượt qua sự an toàn

Với Tùng Dương, nếu thực hiện concert lớn nhất sự nghiệp mà chỉ chọn những phương án an toàn thì cái "lớn" đó mới chỉ nằm ở quy mô chứ chưa nằm ở tư duy nghệ thuật. Dù trên mạng, hai nghệ sĩ rất hay đùa "khịa" nhau vui vẻ, thực tế họ lại tìm thấy sự đồng điệu trong những giá trị cốt lõi dù cá tính nghệ thuật khác biệt.

Nếu âm nhạc của Tùng Dương mang tính mãnh liệt, kịch tính và luôn muốn phá vỡ những giới hạn, thì nhạc của Nguyễn Văn Chung lại chạm đến người nghe bằng sự giản dị, chân thành và gần gũi. Tùng Dương đánh giá cao bản lĩnh của Nguyễn Văn Chung khi viết được những ca khúc giản dị mà hàng triệu người có thể tìm thấy chính mình trong đó.

Sắc màu mới cho chương "Cội nguồn - Di sản"

Trong concert Bay về phía mặt trời, Nguyễn Văn Chung sẽ gắn liền với chương "Cội nguồn - Di sản", tập trung vào chủ đề quê hương, đất nước và các giá trị văn hóa truyền thống. Tùng Dương sẽ trình bày một loạt sáng tác của nhạc sĩ, dù vai trò xuất hiện cụ thể của Nguyễn Văn Chung vẫn còn là một dấu hỏi.

Tùng Dương tin rằng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung rất phù hợp với tinh thần này nhờ những phẩm chất như tình yêu gia đình, quê hương và lòng biết ơn. Nam ca sĩ muốn đêm nhạc không chỉ có những khoảnh khắc choáng ngợp về kỹ thuật thanh nhạc hay thị giác, mà còn có những phút giây lắng lại để nhớ về cha mẹ, tuổi thơ và nơi mình sinh ra. Anh hy vọng sự xuất hiện của Nguyễn Văn Chung sẽ mang đến sắc màu đó, và có thể sau khi làm khán giả cảm động, cả hai sẽ khiến mọi người bật cười bằng một màn đùa vui giữa hai người.

Bài học từ concert quốc tế

Một chi tiết thú vị là Tùng Dương gần đây cũng đã đi "đu" concert của BigBang tại sân Mỹ Đình. Từ trải nghiệm này, anh không chỉ học được về công nghệ sân khấu hay cách dàn dựng hoành tráng mà còn về khả năng làm chủ hàng vạn khán giả bằng năng lượng và bản sắc riêng. Tùng Dương bày tỏ mong muốn chứng minh rằng nghệ sĩ Việt, hát nhạc Việt và mang bản sắc Việt hoàn toàn có thể tạo nên những sân khấu đẳng cấp quốc tế. Anh cũng rút ra bài học rằng đôi khi nghệ sĩ cần bớt cầu toàn để chơi hết mình, để khán giả thấy một Tùng Dương không chỉ hát hết sức mà còn thực sự thăng hoa và tận hưởng sân khấu của chính mình.

Liệu màn "cà khịa" trực tiếp trên sân Mỹ Đình sẽ mặn mòi đến mức nào đây?