Visual 'đỉnh' thời học sinh của bạn gái Quân A.P gây sốt

Giải trí

Đám cưới của Quân A.P trong tập Running Man Vietnam phát sóng tối 23/10 vừa qua đã tạo nên một cơn sốt bàn tán trên mạng xã hội. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào một cô gái diện áo dài hồng, đội khăn voan che kín mặt, khiến khán giả không khỏi tò mò về danh tính thực sự của cô dâu trong phân đoạn này.

Nhiều nghi vấn cho rằng nhân vật bí ẩn đó chính là Lê Khanh. Được biết, Quân A.P và Lê Khanh được cho là đã gắn bó với nhau hơn một thập kỷ, nhưng điều thú vị là cả hai vẫn chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ này trước công chúng.

Visual thanh xuân gây bão TikTok

Giữa lúc chuyện tình cảm của nam ca sĩ đang nóng hổi, một tài khoản TikTok đã đăng tải lại hình ảnh của Lê Khanh thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong ảnh, cô xuất hiện với mái tóc đen dài, diện đồng phục giản dị, không hề trang điểm cầu kỳ hay tạo dáng chuyên nghiệp nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn bởi gương mặt xinh xắn và nụ cười rạng rỡ.

Đông đảo cư dân mạng đã dành những lời khen có cánh cho diện mạo trẻ trung này. Dù không hoạt động trong showbiz với tư cách nghệ sĩ, nhưng có vẻ như Lê Khanh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt mỗi khi có thông tin liên quan đến Quân A.P xuất hiện.

Chuyện tình từ thời đèn sách

Lê Khanh sinh năm 1997, từng theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Mối nhân duyên giữa cô và Quân A.P được cho là bắt đầu từ thời học trò khi cả hai học chung cả cấp 2 lẫn cấp 3.

Nhìn lại quá khứ, Quân A.P từng tiết lộ mình có nụ hôn đầu vào năm lớp 9. Đến năm lớp 12, nam ca sĩ còn cho biết mình đã dành dụm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng trời chỉ để mua tặng bạn gái một thỏi son có giá trị khoảng 3 triệu đồng. Có thể thấy, sự chiều chuộng mà Quân A.P dành cho đối phương đã có từ rất sớm.

Đời tư kín tiếng nhưng vẫn hút follow

Hiện tại, Lê Khanh sở hữu vóc dáng mảnh mai cùng phong cách nữ tính. Dù không theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, cô vẫn có sức hút lớn trên mạng xã hội với trang cá nhân thu hút gần 100.000 người theo dõi. Thời gian gần đây, cô cũng bắt đầu xuất hiện tại một số sự kiện với vai trò KOL và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cũng như hình ảnh du lịch nước ngoài.

Về phía Quân A.P, nam ca sĩ từng chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm rằng người phụ nữ ở bên cạnh mình cần có sự tin tưởng và tự tin. Anh cho rằng điều này rất quan trọng để cùng đối mặt với áp lực khi yêu một người làm trong showbiz, nhất là khi môi trường làm việc của anh thường xuyên tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp nữ xinh đẹp.

Trước những động thái gần đây của cặp đôi, nhiều đồn đoán cho rằng Quân A.P và Lê Khanh có thể sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, thông tin này vẫn chưa được người trong cuộc lên tiếng xác nhận.