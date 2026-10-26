Dàn sao Việt "đổ bộ" concert BIGBANG tại Hà Nội, Cường Đô La gây sốt vì quá tâm lý

Giải trí

Hai đêm concert của BIGBANG diễn ra tối 24 và 25/10 tại Hà Nội đã tạo nên một cơn sốt thực sự. Không chỉ các fan, rất nhiều sao Việt cũng hào hứng ra thủ đô để gặp thần tượng, đồng thời không quên khoe những bộ outfit cực chất và phụ kiện cổ vũ rực rỡ trên mạng xã hội.

Nhóm nhạc BIGBANG với sự góp mặt của G-Dragon, Taeyang và Daesung đã đến Hà Nội tối 23/10. Hai đêm diễn ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới BIGBANG 2026–2027 World Tour (XX: Cosmos) để kỷ niệm 20 năm ra mắt. Tour diễn này bắt đầu từ tháng 6 tại Hàn Quốc, đi qua châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 2/2027.

Đàm Thu Trang và màn "trốn con" có chồng ủng hộ

Đàm Thu Trang cùng stylist Pông Chuẩn đã quyết định "trốn chồng con" để ra Hà Nội theo dõi concert. Trong đêm đầu, bà xã Cường Đô La chọn phong cách trẻ trung với sơ mi kẻ sọc hồng phối cùng blazer dáng rộng và mũ lưỡi trai. Trong khi đó, Pông Chuẩn gây ấn tượng với blazer đen khoác ngoài áo cổ đổ xanh mint, kết hợp quần đen bóng và kính gọng mảnh cá tính.

Điểm khiến dân mạng chú ý nhất chính là bình luận của doanh nhân Cường Đô La dưới bài đăng của vợ: "Con có ba chăm rồi, xõa tới luôn đi vợ yêu ơi". Câu nói này khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự tâm lý của anh khi sẵn sàng chăm con để vợ tận hưởng niềm vui riêng.

Không dừng lại ở đó, bộ đôi bạn thân này còn "đu" tiếp đêm thứ hai. Lần này, Đàm Thu Trang diện sơ mi dáng rộng cùng jeans rách, còn Pông Chuẩn chọn sơ mi kẻ sọc thắt cà vạt đi cùng quần ống rộng. Pông Chuẩn cũng chia sẻ rằng việc có thần tượng và đi concert là chuyện riêng của mỗi người, không ai có quyền quyết định hộ niềm vui của bạn.

Dàn sao Việt "lên đồ" cực cháy tại Mỹ Đình

Đêm concert thứ hai ngày 25/10 chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt đình đám. Hoa hậu Tiểu Vy khiến dân tình trầm trồ với váy đen ôm sát, cổ yếm, có chi tiết xếp nếp trước ngực và cut-out bên eo khoe vóc dáng thon gọn. Cô hào hứng giơ cao lightstick khi check-in tại Sân vận động Mỹ Đình. Tại đây, Tiểu Vy còn chụp ảnh rạng rỡ cùng các "anh trai" Hùng Huỳnh, Đức Phúc và Erik giữa khán đài đông đúc.

Ca sĩ Juky San cũng không hề kém cạnh với outfit gợi cảm và bụi bặm: áo hai dây ánh kim dáng ngắn, quần đen cạp trễ, kết hợp cùng vòng choker đen, dây chuyền bạc và áo khoác da. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi cũng mua vé xem đêm 2, bày tỏ sự phấn khích khi gặp thần tượng và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Ca sĩ Quốc Thiên chọn phong cách trẻ trung, khỏe khoắn với áo khoác denim xanh đậm, quần jeans đồng điệu phối cùng áo ba lỗ trắng và thắt lưng đen. Ca sĩ Phương Ly lại chọn lối diện đồ giản dị với áo sát nách, thoải mái quay video khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên sân khấu giữa biển lightstick vàng.

Những màn "đu idol" đầy thú vị

Á hậu Quỳnh Châu cũng không bỏ lỡ sự kiện này khi được chồng hộ tống từ TPHCM ra Hà Nội để theo dõi đêm nhạc. Rapper Mason Nguyễn thì có mặt sớm tại Sân vận động Mỹ Đình từ chiều 24/10 với phong cách thể thao gồm áo khoác trắng viền đen, áo thun, quần đen, kính râm dáng nhỏ và túi đeo chéo năng động.

Rapper OSAD là một trong những người phấn khích nhất khi được trực tiếp hòa giọng cùng BIGBANG. Anh chia sẻ rất hào hứng khi được hát các ca khúc Haru Haru và Bang Bang Bang cùng thần tượng.

Một điểm nhấn hài hước đến từ ca sĩ Tùng Dương. Xuất hiện với áo phông đen và gậy cổ vũ, nam ca sĩ cho biết mình đi xem nhóm nhạc Hàn Quốc để học hỏi cách khuấy động sân vận động, vì anh cũng sẽ biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình sau 2 tháng nữa.

Đúng là một pha xử lý quá mượt từ Cường Đô La, ai mà chẳng muốn có một anh chồng tâm lý như vậy nhỉ?