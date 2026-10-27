Diễn viên Thúy Nga trải lòng về lý do chưa thể về Việt Nam đóng phim

Giải trí

Trong một buổi livestream trò chuyện cùng khán giả trên mạng xã hội, diễn viên Thúy Nga đã chia sẻ về lý do bản thân chưa thường xuyên trở về Việt Nam để tham gia các dự án phim điện ảnh như nhiều đồng nghiệp khác, dù trong lòng luôn mong muốn điều này.

Áp lực từ việc kinh doanh và gia đình

Thúy Nga cho biết cô từng nhiều lần nghĩ đến việc về quê nhà nhiều hơn, nhưng những vướng bận trong cuộc sống hiện tại khiến mong muốn này chưa thể thành hiện thực. Lý do đầu tiên là con gái của cô đang ở tuổi dậy thì, nên cô khó lòng vắng nhà trong thời gian dài.

Bên cạnh trách nhiệm làm mẹ, nữ nghệ sĩ còn bị cuốn đi bởi guồng máy công việc kinh doanh tại Mỹ. Cô chia sẻ mình ở trong tình thế "vừa làm chủ vừa làm tớ" nên vô cùng vất vả. Cô cho biết nếu thuê quá nhiều người thì không còn lời nên phải lấy công làm lời.

Nỗi tiếc nuối của người hâm mộ

Thông tin này khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối vì Thúy Nga từng là một gương mặt hài đình đám với khả năng diễn xuất linh hoạt, lối thể hiện hài hước và nét duyên sân khấu đặc trưng. Sự nghiệp của cô từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhờ những vai diễn giàu màu sắc và đầy duyên dáng.

Sau khi chuyển sang Mỹ sinh sống, dù vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng tần suất xuất hiện của Thúy Nga đã giảm đi đáng kể. Điều này khiến người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ có cơ hội trở lại sân khấu hoặc thử sức với màn ảnh rộng để tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất của mình.

Sự đối lập với các đồng nghiệp

Khán giả càng mong chờ sự trở lại của Thúy Nga khi nhìn vào trường hợp của các nghệ sĩ Việt khác cũng hoạt động tại Mỹ như Hồng Đào hay Việt Hương. Những nghệ sĩ này vẫn thường xuyên tham gia các dự án phim ảnh trong nước và nhận được sự đón nhận tích cực từ công chúng.

Tuy nhiên, thực tế là mỗi nghệ sĩ đều có hoàn cảnh sống và những ưu tiên riêng. Ở thời điểm hiện tại, Thúy Nga đang chọn phương án phù hợp nhất với điều kiện bản thân và gia đình. Việc vừa chăm sóc con gái trưởng thành, vừa duy trì kinh doanh là một bài toán khó khi cô phải tự mình gánh vác nhiều trách nhiệm.

Kết nối với khán giả qua mạng xã hội

Thúy Nga vẫn duy trì sự kết nối với người hâm mộ thông qua mạng xã hội, đặc biệt là các buổi livestream và những nội dung chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Cô thường xuyên cập nhật các hoạt động cá nhân, giao lưu và kể những câu chuyện xoay quanh gia đình, công việc.

Khán giả có thể thấu hiểu những khó khăn mà nữ nghệ sĩ đang đối mặt, và người hâm mộ hy vọng trong tương lai, khi điều kiện thuận lợi hơn, cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật và tái ngộ khán giả Việt Nam qua những dự án mới.

Diễn viên Thúy Nga sinh năm 1976, là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu hài, từng tham gia nhiều chương trình và dự án giải trí để tạo dựng chỗ đứng riêng trong lòng công chúng.