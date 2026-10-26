NSƯT Ốc Thanh Vân lập cú đúp Huy chương Vàng sân khấu, khoe con gái 13 tuổi làm 'trợ lý' đi lưu diễn

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Tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, NSƯT Ốc Thanh Vân vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng cá nhân cho vai Thu Hằng trong vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt của sân khấu Kịch Hồng Vân. Nữ nghệ sĩ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban giám khảo, khán giả, tác giả Tất Thọ, đạo diễn NSND Hồng Vân cùng nhà đầu tư Nhật Kim Anh và toàn bộ ê-kíp.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Ốc Thanh Vân chạm tay đến danh hiệu cao quý này. Trước đó vào năm 2025, cô cũng từng tỏa sáng và giành Huy chương Vàng tại Liên Hoan Sân Khấu Quốc Tế Thử Nghiệm 2025 với vai Thiếu Phụ của Nguyệt Hạ.

Thành tích thủ khoa kép

Ốc Thanh Vân, tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, sinh năm 1984 tại Hải Phòng và chuyển vào TP.HCM sinh sống từ năm 1991. Ngay từ thời đi học tại trường THPT Bùi Thị Xuân, cô đã là học sinh giỏi và gương mẫu.

Vì bố là giáo viên thanh nhạc nên mẹ cô từng mong con gái nối nghiệp để có cuộc sống ổn định, nhưng Ốc Thanh Vân lại khao khát trở thành diễn viên. Để vừa chiều lòng mẹ vừa theo đuổi đam mê, cô đã đăng ký thi vào cả trường sư phạm chuyên ngành thanh nhạc lẫn khoa Diễn viên của Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Kết quả là nữ nghệ sĩ trở thành 'thủ khoa kép' khi đỗ đầu cả hai ngành này.

Trong sự nghiệp, cô để lại dấu ấn đậm nét với vai Thủy trong vở kịch kinh dị Người vợ ma. Ở mảng truyền hình, Ốc Thanh Vân quen thuộc với khán giả qua các phim như Gái ế kén chồng, Cô gái xấu xí, Ghen, Tiếng dương cầm trên biển. Với những đóng góp đa năng trong vai trò MC và diễn viên, cô vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2024.

'Trợ lý' 13 tuổi đồng hành trong chuyến lưu diễn Úc

Trong khoảng thời gian cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2026, NSƯT Ốc Thanh Vân cùng đoàn Kịch Hồng Vân đã sang Australia trình diễn vở Người Vợ Ma để kỷ niệm 20 năm ra mắt. Chuyến đi lần này có sự đồng hành của con gái thứ hai là bé Cola Linh Đan (sinh năm 2013).

Ốc Thanh Vân không tiếc lời khen con gái 13 tuổi rất chu đáo, kiên nhẫn và cẩn thận. Cola đóng vai trò như một quản lý nhỏ, giúp mẹ xách đồ đạc, nhắc nhở để không bị thất lạc phục trang và phụ kiện diễn. Không chỉ vậy, trước giờ lên sân khấu hay trong các buổi quay, bé Cola còn hỗ trợ mẹ trang điểm và chỉnh sửa trang phục ở hậu trường.

Chuyện tình bền chặt và quyết định đưa con đi du học

Đằng sau thành công của Ốc Thanh Vân là sự ủng hộ từ ông xã Minh Trí (Trí Rùa). Cặp đôi quen nhau từ thời học sinh tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) và chính thức kết hôn vào năm 2008. Họ có với nhau ba người con là Coca (sinh năm 2011), Cola (sinh năm 2013) và Cacao (sinh năm 2015).

Cuối năm 2023, nữ nghệ sĩ từng gây bất ngờ khi một mình đưa ba con sang Australia du học và sinh sống. Tại đây, cô tự tay lo liệu việc học cho con, mua nhà, tập lái xe, đồng thời dạy yoga và kinh doanh online. Trong khi đó, ông xã Trí Rùa ở lại Việt Nam điều hành kinh doanh và thường xuyên bay sang thăm gia đình.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, Ốc Thanh Vân quyết định đưa các con trở về Việt Nam vì muốn gia đình được sum vầy. Hiện tại, các con của cô theo học tại trường quốc tế ở TP.HCM, còn cô nhanh chóng quay lại với nhịp sống nghệ thuật dưới sự cổ vũ của bạn đời.