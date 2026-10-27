Chốt sổ 4 'chiến thần' vào chung kết Olympia 2026: Profile cực khủng, ai mới là trùm?

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Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chính thức tìm ra 4 gương mặt xuất sắc nhất sau hành trình vượt qua các vòng thi Tuần, Tháng và Quý đầy cam go. Mỗi thí sinh mang đến một màu sắc riêng: người thiên về tư duy khoa học tự nhiên, người có vốn kiến thức đa lĩnh vực, người lại sở hữu phản xạ cực nhanh và bản lĩnh thi đấu vững vàng.

Trận chung kết năm nay sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 1/11, được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và ứng dụng VTVgo với bốn điểm cầu truyền hình đặt tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa.

Những 'quái vật' điểm số và tư duy tự nhiên

Trần Võ Gia Bảo đến từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, là người đầu tiên ghi tên mình vào chung kết sau khi thắng cuộc thi Quý I với 175 điểm. Trước đó, nam sinh này từng gây ấn tượng khi vô địch cuộc thi Tháng với 210 điểm. Gia Bảo vốn là thủ khoa đầu vào chuyên Hóa và đạt giải Nhất học sinh giỏi Hóa học THCS cấp tỉnh, thế mạnh nằm ở bộ ba Toán, Vật lý và Hóa học. Đáng nói là cậu bạn này đã 'phải lòng' Olympia từ năm lớp 7, chăm chỉ tìm hiểu đa lĩnh vực và luyện phản xạ qua các trận đấu mô phỏng.

Tiếp nối là Lý Thái Dương của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, người đã giành Vòng nguyệt quế Quý II với 200 điểm. Thái Dương không chỉ duy trì phong độ ổn định với 180 điểm ở vòng Tháng mà còn có niềm đam mê với chương trình từ khi 5 tuổi, đến mức từng trốn ngủ trưa để xem. Tại cuộc thi Quý II, Thái Dương đã có pha xử lý đi vào lòng người khi nhấn chuông trả lời đúng từ khóa “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ngay sau gợi ý hàng ngang đầu tiên, dù lúc đó chỉ có 15 điểm và xếp thứ ba. Chiến thắng này cũng giúp Thái Dương lần đầu tiên mang cầu truyền hình Chung kết về với Đất Tổ Phú Thọ.

Bản lĩnh lội ngược dòng và những kỷ lục

Nguyễn Huy Quang Minh từ Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên, chính là chủ nhân tấm vé thứ ba sau chiến thắng Quý III với 225 điểm. Điểm khiến ai cũng phải choáng là mức 345 điểm tại cuộc thi Tháng 1 - Quý III, lập kỷ lục cao nhất trong một cuộc thi Tháng của năm thứ 26. Từng bị loại ở bán kết cuộc thi mô phỏng tại trường, Quang Minh đã biến thất bại đó thành động lực để rèn luyện. Là học sinh chuyên Sinh học, cậu bạn thể hiện khả năng xử lý cực nhanh, đặc biệt là ở phần thi Tăng tốc, đưa Trường THPT Chuyên Thái Bình lần đầu tiên có đại diện vào trận đấu cuối cùng.

Người cuối cùng hoàn tất mảnh ghép chung kết là Đoàn Lê Anh Đức của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tại cuộc thi Quý IV ngày 25/10, Anh Đức đã cho thấy một tinh thần 'thép' khi lội ngược dòng từ vị trí cuối cùng với chỉ 40 điểm sau phần Khởi động. Bước ngoặt đến ở phần Vượt chướng ngại vật khi nam sinh nhấn chuông trả lời đúng từ khóa “Đông A” ngay từ đoạn nhạc gợi ý đầu tiên, vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Dù bị Đoàn Trung Dũng bám đuổi sát sao ở phần Về đích với 170 điểm, Anh Đức vẫn tận dụng triệt để quyền trả lời câu hỏi của đối thủ để chốt hạ chiến thắng với 220 điểm.

Không chỉ giỏi chiến thuật, Anh Đức còn khiến dân tình trầm trồ với tài lẻ hát quốc ca của 135 quốc gia. Về học thuật, cậu bạn sở hữu thế mạnh Lịch sử với giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố và giải Nhì kỳ thi của Đại học Sư phạm Hà Nội. Trước đó, Anh Đức từng về nhì cuộc thi Tuần với 230 điểm và bứt phá giành 330 điểm ở cuộc thi Tháng. Với kết quả này, Hà Nội tiếp tục là một trong bốn địa phương có điểm cầu, và Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có cầu truyền hình năm thứ hai liên tiếp.