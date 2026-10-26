Nhan Phúc Vinh tập làm xạ thủ cho phim mới về huyền thoại Hoàng Xuân Vinh

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Hình ảnh đầu tiên của phim Viên đạn cuối cùng vừa được nhà sản xuất tung ra, hé lộ câu chuyện lấy cảm hứng từ tấm HCV Olympic lịch sử của thể thao Việt Nam tại Rio 2016. Trong phim, diễn viên Nhan Phúc Vinh sẽ đảm nhiệm vai chính là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Để tái hiện một nhân vật có thật, Nhan Phúc Vinh đối mặt với thử thách tái hiện một nhân vật có phong thái, giọng nói và những thói quen đặc trưng đã quen thuộc với công chúng, và phải tập bắn súng sao cho thật đúng phong thái của nhà vô địch Olympic. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết việc tìm một diễn viên nam đóng vai này là rất khó và anh không nghĩ ra ai khác ngoài Nhan Phúc Vinh.

Theo đạo diễn, nam diễn viên được chọn không chỉ vì có nét tương đồng với xạ thủ ngoài đời ở sự thẳng thắn và khiếu hài hước, mà còn nhờ niềm đam mê thể thao mãnh liệt. Chính thần thái của một người thực sự yêu thể thao là yếu tố quan trọng giúp Nhan Phúc Vinh tạo nên một hình ảnh vận động viên thuyết phục trên màn ảnh.

Viên đạn cuối cùng dự kiến ra rạp vào Tết Dương lịch 2027. Bộ phim không chỉ dừng lại ở việc tái hiện cột mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam mà còn khai thác những áp lực, thất bại và góc khuất sau ánh hào quang. Câu chuyện cũng xoay quanh tình cha con, tình đồng đội và những mâu thuẫn về văn hóa, ngôn ngữ mà các nhân vật phải vượt qua để cùng hướng tới mục tiêu chung.

Nghe là thấy áp lực rồi, không biết Nhan Phúc Vinh sẽ biến hóa thế nào để ra chất 'vàng' Olympic đây?