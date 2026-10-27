Phan Như Thảo thừa nhận 'dựa' vào chồng đại gia: Ra đường là gấu, về nhà thành mèo

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Phan Như Thảo vừa đăng một dòng trạng thái dài bày tỏ tình cảm với chồng là doanh nhân Đức An. Cô cho biết bản thân đang dựa vào ông xã rất nhiều vì anh luôn bao dung, chăm sóc và thấu hiểu mình. Nữ nghệ sĩ không ngần ngại chia sẻ: "Thật không dám nghĩ nếu không có anh An chắc Thảo sẽ vất vả lắm".

Đáng chú ý, cựu người mẫu còn hài hước tiết lộ sự đối lập trong tính cách của mình. Nếu như khi ra ngoài làm việc, cô thể hiện sự mạnh mẽ và cá tính, thì khi về nhà, chỉ cần nhìn thấy mặt chồng là cô trở nên mềm mỏng, dễ xúc động và "thành mèo" ngay, như cô nói.

Trước những thắc mắc về việc liệu cố gắng phát triển sự nghiệp riêng có phải là cách để chứng minh không dựa dẫm vào chồng đại gia, Phan Như Thảo khẳng định mình đã có sự nghiệp thành công trước khi kết hôn.

Cảm xúc của cô bất chợt dâng trào khi xem một bức ảnh gia đình và nghĩ đến cảnh chồng ở nhà nấu món ăn yêu thích chờ vợ về dùng bữa tối. Phan Như Thảo cũng gửi lời yêu thương đến doanh nhân Đức An trong bài viết này.

Phan Như Thảo từng là người mẫu và diễn viên có tiếng, đạt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam và Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu. Tuy nhiên, cô đã rời showbiz vào cuối năm 2015 để kết hôn với Nguyễn Đức An, người hơn cô 26 tuổi và từng trải qua ba lần đổ vỡ hôn nhân.