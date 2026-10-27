Việt Hoa ẵm Huy chương Vàng thứ 4, tạm nghỉ 2 năm để sinh con

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Tại Lễ bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, nữ diễn viên Việt Hoa thuộc biên chế Nhà hát Kịch Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng cho hạng mục vai diễn cá nhân. Cô chinh phục Hội đồng nghệ thuật và khán giả khi hóa thân thành nhân vật Hường trong vở kịch Ảo ảnh. Đây là tác phẩm do nhà viết kịch Lê Chí Trung chuyển thể từ các truyện ngắn của cố nhà thơ Trịnh Thanh Sơn và được NSƯT Trịnh Mai Nguyên đạo diễn. Trong cùng vở diễn này, hai bạn diễn Tuấn Vũ và Quang Đạo cũng đạt được huy chương bạc.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Việt Hoa chia sẻ niềm tự hào và xúc động về tấm huy chương này. Cô cho biết dù đây là lần thứ tư nhận giải nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu, coi mỗi thành quả là một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình nỗ lực và vượt qua những thử thách để trưởng thành hơn. Nữ diễn viên cũng gửi lời tri ân đến Ban lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam, ê-kíp sáng tạo cùng toàn thể khán giả đã luôn ủng hộ mình.

Sự nghiệp kịch nói đầy ấn tượng

Chiếc huy chương tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 chính là tấm Huy chương Vàng thứ tư trong sự nghiệp kịch nói của Việt Hoa. Trước đó, cô từng gặt hái được ba giải thưởng tương tự tại các sân chơi lớn. Cụ thể, năm 2020, cô nhận Huy chương Vàng với vai Phồn Y trong vở Lôi Vũ tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc. Đến năm 2021, cô tiếp tục thắng lớn với vở Điều còn lại tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc, và năm 2022 là Huy chương Vàng tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm.

Chuỗi thành tích này là minh chứng cho thấy Việt Hoa không chỉ có sức hút qua các bộ phim truyền hình giờ vàng mà còn là một tài năng thực thụ, đầy bản lĩnh trên sân khấu kịch đương đại.

Biến hóa khôn lường trên sóng truyền hình

Việt Hoa sinh năm 1996, quê quán tại Lào Cai (Yên Bái cũ), tốt nghiệp lớp Diễn viên kịch, điện ảnh khóa 34 tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau khi về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, cô bắt đầu bén duyên với truyền hình và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ khả năng biến hóa đa dạng. Năm 2020, cô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là “Gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn”.

Bước ngoặt giúp cô chạm ngõ truyền hình là vai Đào trong Cô Gái Nhà Người Ta. Việt Hoa đã xây dựng một nhân vật thợ cắt tóc xinh đẹp nhưng đanh đá, xấc xược và lẳng lơ, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài hiền lành, ít nói ở đời thường. Tiếp đó, trong Hương Vị Tình Thân, cô khiến khán giả “ghét cay ghét đắng” khi vào vai Thiên Nga - cô con dâu tương lai mưu mô, xảo trá núp dưới lớp vỏ gái ngoan.

Không dừng lại ở các vai phản diện, cô thay đổi màu sắc sang nhân vật Yến trong Trở Về Giữa Yêu Thương, một cô gái bộc trực, nóng nảy nhưng ấm áp. Vai diễn này từng nhận được lời khen từ cố NSND Hoàng Dũng, người đánh giá cô là diễn viên trẻ hội tụ đủ tài sắc và sẽ còn tiến xa. Với vai Lệ trong Anh Có Phải Đàn Ông Không, Việt Hoa một lần nữa chứng minh sự đa năng khi nhập vai người vợ hiền lành, nhẫn nhịn, đối mặt với những góc khuất trong hôn nhân.

Những dự án gần đây và quyết định nghỉ ngơi

Trong những năm gần đây, Việt Hoa xuất hiện dày đặc trong nhiều dự án lớn. Năm 2024, cô nhận được nhiều lời khen với vai Diễm trong phim Độc Đạo - một người phụ nữ có số phận bất hạnh. Cũng trong năm này, cô mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, dễ thương khi đóng cặp cùng Thanh Sơn trong vai Hân ở bộ phim Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2025 và 2026, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với vai Kim Ngân trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh và vai Mai trong Lửa Trắng. Ở bộ phim Lửa Trắng, cô vào vai con gái ông trùm Lão Công nhưng thực chất là cảnh sát chìm thâm nhập đường dây ma túy. Vai diễn gai góc với tâm lý phức tạp này cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong diễn xuất của cô.

Sau chuỗi thăng tiến liên tục trong sự nghiệp, Việt Hoa quyết định sẽ tạm nghỉ trong 2 năm để thực hiện thiên chức làm mẹ.