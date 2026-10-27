Phạm Quỳnh Anh khoe 3 con gái xinh xắn, chị cả cao vượt cả mẹ

Giải trí

Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải loạt ảnh cùng ba con gái trong chuyến du lịch tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ở tuổi 42, nữ ca sĩ gây bất ngờ cho người xem bởi ngoại hình trẻ trung, rạng rỡ khi đứng cạnh ba con gái ngày càng trưởng thành và xinh xắn.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh là mẹ của ba cô con gái là Tuệ Lâm, Tuệ An và Tuệ Nhi. Cả ba bé đều sở hữu ngoại hình ưa nhìn và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Nữ ca sĩ luôn dành nhiều thời gian chăm sóc, đồng hành và thường xuyên đưa các con đi du lịch để tận hưởng những khoảnh khắc gia đình thân thiết, điều này cũng nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả.

Tuệ Lâm - phiên bản nâng cấp về chiều cao của mẹ

Con gái đầu lòng của Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy là Tuệ Lâm, sinh năm 2012 (tên ở nhà là Bella). Ở tuổi 14, cô bé khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi sự thay đổi về vóc dáng và diện mạo. Tuệ Lâm hiện sở hữu chiều cao khoảng 1,64–1,65 m, chính thức cao hơn cả mẹ và thậm chí có thể mặc vừa quần áo của mẹ.

Không chỉ có vóc dáng cao ráo, Tuệ Lâm còn mang nét đẹp dịu dàng, nữ tính và ngày càng ra dáng một thiếu nữ. Bên cạnh ngoại hình, cô bé còn bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật như hát, chơi đàn và đặc biệt là nhảy. Những video ghi lại khoảnh khắc Tuệ Lâm nhảy múa với các động tác tự tin, linh hoạt từng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Định hướng phát triển tự nhiên cho con

Với lợi thế có mẹ là ca sĩ và bố là đạo diễn, nhà sản xuất Quang Huy, Tuệ Lâm được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ phát triển trong lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Anh khẳng định cô không hề đặt áp lực hay ép buộc con phải nối nghiệp ca hát.

Nữ ca sĩ lựa chọn cách nuôi dạy linh hoạt, đầu tư cho con học tập và phát triển năng khiếu nhưng vẫn để các con được trưởng thành theo sở thích riêng. Cô muốn Tuệ Lâm được phát triển tự nhiên, tự do khám phá và lựa chọn hướng đi phù hợp với bản thân mà không phải chịu áp lực từ danh tiếng của bố mẹ. Phạm Quỳnh Anh cho biết cô luôn sẵn lòng ủng hộ và đồng hành nếu con thực sự đam mê nghệ thuật.

Hai thiên thần nhỏ Tuệ An và Tuệ Nhi

Bên cạnh chị cả, hai em gái của Tuệ Lâm cũng gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu. Con gái thứ hai là Tuệ An, sinh năm 2017, thường xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ.

Trong khi đó, bé út Tuệ Nhi (tên tiếng Anh là Zoey), sinh tháng 7 năm 2022, là con trong mối quan hệ hiện tại của Phạm Quỳnh Anh. Cả ba chị em dù ở những độ tuổi khác nhau nhưng đều sở hữu ngoại hình xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Đúng là gen nhà này đỉnh thật, vừa xinh vừa cao lại còn đa năng, phen này mẹ Quỳnh Anh tha hồ tự hào luôn!