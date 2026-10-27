Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My: Tạm gác việc học vì giấc mơ vương miện

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Nguyễn Ngọc Trà My là tân Miss Charm Vietnam 2026. Với cô, đăng quang là giấc mơ đã thành hiện thực, nhưng vương miện cũng đi cùng trách nhiệm. Để chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Charm 2026, Trà My quyết định tạm ngưng chương trình học sau đại học tại Mỹ cho đến khi hoàn thành cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2026.

Đây là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên mà Trà My tham gia. Cô tự tin mình xứng đáng với danh hiệu này vì hội tụ đủ các tiêu chí mà ban tổ chức Miss Charm Vietnam hướng đến, bao gồm sắc vóc, khả năng ngoại ngữ và nền tảng học vấn. Sinh năm 1996, Trà My vốn được biết đến là một MC song ngữ, tốt nghiệp ngành truyền thông tại Trường đại học RMIT ở Úc. Trước khi đăng quang, cô đang theo học chương trình sau đại học về quản trị kinh doanh và lãnh đạo tại Mỹ.

Điểm tựa giúp Trà My tạo ấn tượng với ban tổ chức và người hâm mộ chính là kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tiếng Anh và tinh thần ham học hỏi. Đặc biệt, với kinh nghiệm gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý thương hiệu, cô biết cách xây dựng hình ảnh cá nhân và đưa ra thông điệp xuyên suốt để định vị bản thân hiệu quả.

Trước những ý kiến cho rằng chiến thắng của mình chưa đủ thuyết phục, Trà My chọn cách đón nhận nhẹ nhàng. Cô tôn trọng mọi quan điểm của khán giả và sẵn sàng lắng nghe các góp ý để hoàn thiện mình hơn. Tuy nhiên, cô vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào quyết định của ban giám khảo vì họ là những người có chuyên môn và kinh nghiệm để chọn ra người đáp ứng đúng tiêu chí cuộc thi.

Trà My không muốn xây dựng hình ảnh một hoa hậu hoàn hảo không tì vết. Cô quan niệm hoa hậu cũng chỉ là một cô gái bình thường, có khuyết điểm và cần tiếp tục học hỏi. Vì vậy, cô chọn cách dung hòa giữa việc giữ gìn hình ảnh công chúng và thể hiện cá tính thật. Cô dự định sẽ chia sẻ cả những bài học thành công lẫn thất bại, những khó khăn đã trải qua để người xem có thể thấu hiểu hành trình của cô và rút ra bài học cho riêng mình.

Thay vì chạy theo sự nổi tiếng hay việc được cộng đồng fan sắc đẹp nhớ đến, Trà My ưu tiên việc đóng góp cho cộng đồng. Hướng đi sắp tới của cô là lan tỏa kiến thức, chia sẻ những điều đã học được và cả những vấp ngã của bản thân để mang lại giá trị cho mọi người.

Hiện tại, Trà My chỉ có khoảng ba tuần để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế. Lịch trình của cô đang tập trung cao độ vào việc rèn luyện kỹ năng catwalk, trình diễn thời trang và trau chuốt phần thi tài năng. Bên cạnh đó, cô đang xây dựng một thông điệp cụ thể nhằm quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam, với mong muốn giúp các hoa hậu quốc tế cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi đến với đất nước mình.

Cách quảng bá văn hóa của Trà My sẽ không đi theo lối mòn là nói chung chung về đất nước và con người. Thay vào đó, cô sẽ kể những câu chuyện gần gũi, cụ thể, đặc biệt là thông qua sự đa dạng của âm nhạc Việt Nam. Từ những làn điệu dân ca truyền thống đến các ca khúc hiện đại được giới trẻ yêu thích, cô tin rằng âm nhạc và ngôn ngữ là cầu nối hiệu quả nhất để bạn bè quốc tế hiểu thêm về đời sống và tính cách người Việt.

Với Trà My, việc giới thiệu ẩm thực và văn hóa không phải là nhiệm vụ tách rời mà chính là một phần sứ mệnh của một hoa hậu. Sau khi kết thúc cuộc thi, cô dự định sẽ quay lại ưu tiên cho con đường học vấn, đồng thời tiếp tục phát triển kỹ năng trình diễn để làm việc với các nhà thiết kế trong và ngoài nước. Ngoài ra, cô còn dành tình yêu cho âm nhạc, hội họa và học hát, chơi đàn để làm phong phú thêm đời sống tinh thần của mình.