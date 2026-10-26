Đẳng cấp 'rich kid' chính hiệu: BIGBANG khiến Hà Nội choáng ngợp với dàn Rolls-Royce Cullinan hơn 100 tỷ

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Từ ngày 24 đến 26/10, ba thành viên nhóm BIGBANG đã chọn ba chiếc Rolls-Royce Cullinan làm phương tiện di chuyển từ khách sạn đến sân vận động Mỹ Đình để biểu diễn và ra sân bay khi kết thúc tour lưu diễn tại Việt Nam. Tổng giá trị ước tính của dàn xe này lên tới hơn 100 tỷ đồng, tính cả giá niêm yết và các tùy chọn cá nhân hóa đắt đỏ.

Đúng chất ngôi sao, mỗi thành viên lại 'chốt' một phiên bản khác nhau. G-Dragon chọn chiếc Cullinan Series I bản tiêu chuẩn màu xám – một tông màu khá hiếm tại Việt Nam vì đa số xe thường là đen hoặc trắng. Taeyang thì di chuyển trên chiếc Cullinan Series II bản Black Badge, trong khi Daesung sử dụng Cullinan Series I bản Black Badge. Cả ba chiếc xe này đều do Sơn Tùng Auto cung cấp.

G-Dragon và niềm đam mê xe sang

G-Dragon thường xuyên xuất hiện bên cạnh những chiếc xe siêu sang và siêu xe thể thao tại quê nhà cũng như các buổi lưu diễn trên thế giới. Trong bộ sưu tập của nam ca sinh năm 1988 này có những cái tên đình đám như Rolls-Royce Phantom LWB Series II, Rolls-Royce Ghost, Lamborghini Aventador (LP700-4) và Bentley Continental GT. Thậm chí trong đêm nhạc tại Việt Nam năm 2025, anh cũng từng sử dụng chiếc sedan siêu sang Rolls-Royce Phantom để di chuyển.

Chiếc Cullinan Series I mà anh dùng lần này là mẫu SUV đầu tiên của Rolls-Royce có hệ dẫn động bốn bánh, đi kèm hệ thống giảm xóc treo khí nén, camera 360 độ và nút bấm mở cửa từ bên ngoài. Về thông số, xe dài 5.341mm, rộng 2.000mm, cao 1.835mm với chiều dài cơ sở 3.295mm và nặng 2.660kg. Dòng xe này phát triển trên nền tảng khung gầm nhôm Architecture of Luxury, tương tự như mẫu Phantom.

Sự khác biệt giữa Series I và Series II

Nếu Series I khi mới ra mắt tại Việt Nam có giá khởi điểm hơn 32 tỷ đồng, thì phiên bản nâng cấp Series II ra mắt năm 2024 lại có giá từ 39,6 tỷ đồng. Điểm dễ nhận thấy nhất ở Series II là đèn định vị phía trước hình chữ L. Kích thước xe cũng tăng nhẹ, với chiều rộng lên tới 2.164mm (so với 2.000mm của Series I), trong khi chiều dài và chiều cao vẫn giữ nguyên.

Bên trong khoang lái của Series II, giao diện điều khiển Spirit mới cùng bảng táp-lô hiện đại hơn tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Đặc biệt, chiếc Cullinan Series II Black Badge chở Taeyang là một trong những bản mới nhất tại Việt Nam. Phiên bản Black Badge này cực kỳ hầm hố với biểu tượng Spirit of Ecstasy màu đen bóng, la-zăng 23 inch, nội thất da màu cam Mandarin, màn hình cảm ứng cố định và bảng đồng hồ điện tử sau vô lăng.

Sức mạnh 'khủng' dưới nắp ca-pô

Cả ba chiếc xe mà BIGBANG sử dụng đều sở hữu động cơ xăng V12 tăng áp kép, dung tích 6.75L, kết hợp hộp số tự động ZF 8 cấp. Riêng biến thể Black Badge còn mạnh mẽ hơn với công suất cực đại 591 mã lực và mô-men xoắn 900Nm. Tại Việt Nam, phiên bản Black Badge có giá từ 43,34 tỷ đồng.

Thiết kế của Cullinan chia rõ ba khoang: động cơ, hành khách và hành lý, đi kèm cửa mở ngược (coach door) đặc trưng. Xe có hai tùy chọn 4 hoặc 5 chỗ, nhưng đa số xe về Việt Nam là bản 4 chỗ với bệ tỳ tay cỡ lớn, bảng điều khiển, khay để cốc hoặc tủ lạnh ở giữa. Đây là đối thủ trực tiếp của Bentayga từ Bentley, hai mẫu SUV đắt đỏ nhất thị trường Việt Nam hiện nay.

Đúng là người giàu họ không dùng xe để đi, họ dùng để 'flex' đẳng cấp, đúng không cả nhà?