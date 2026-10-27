Ninh Dương Lan Ngọc 'vượt tuổi' gây sốt tại buổi ra mắt Chị chị em em 3

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Tối 23/10, Ninh Dương Lan Ngọc đã đổ bộ buổi công chiếu phim Chị chị em em 3 tại TP HCM. Cô xuất hiện cùng dàn bạn diễn gồm Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn trong một diện mạo khó rời mắt: đầm cúp ngực đính hoa đi kèm áo choàng lông sang chảnh. Ngay sau đó, hình ảnh của nữ diễn viên tràn ngập mạng xã hội với hàng loạt lời khen cho visual nổi bật, thậm chí là 'out trình' so với dàn mỹ nhân kém tuổi đi cùng.

Trước những lời tán dương, Lan Ngọc không ngần ngại thừa nhận mình rất mừng khi được đồng nghiệp khen đẹp ở tuổi 36, dù họ cũng có lời khen cho diễn xuất của cô. Về bí kíp giữ gìn nhan sắc, cô cho rằng cuộc sống hiện tại đang 'đẹp hơn hồi xưa' nhờ dành thời gian cho gia đình, bạn bè, đi du lịch, xem phim và không ngừng học điều mới. Để có vẻ ngoài rạng rỡ, cô duy trì tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và chăm sóc da đều đặn.

Không còn áp lực chuyện 'cạnh tranh' nhan sắc

Một điểm đáng chú ý là Lan Ngọc không hề đặt nặng việc bị so sánh ngoại hình với hai bạn diễn Chi Pu và Kỳ Duyên. Cô thú thật hồi mới đi diễn từng rất để tâm xem mình có đẹp trên phim không hay trang phục có nổi bật không. Thế nhưng giờ đây, cô tin rằng mỗi người có cách hiểu riêng về nghề và việc tôn trọng đồng nghiệp mới là quan trọng nhất. Theo cô, việc cạnh tranh nhan sắc ở thời điểm hiện tại là không cần thiết.

Ở tuổi 36, dù vẫn độc thân và đôi lúc thấy cô đơn, nữ diễn viên chọn cách tự bầu bạn với chính mình. Cô tự nhận mình có 'tâm hồn già', hay suy tư và thường tự giải quyết những khúc mắc cá nhân thay vì tìm kiếm một chỗ dựa. Vì thế, cô không trông chờ một chỗ dựa mà học cách bầu bạn chính mình, đồng thời luôn giữ bản thân xinh đẹp.

Bước chuyển mình với vai diễn 'trẻ hơn tuổi thật một thập kỷ'

Trong Chị chị em em 3, Lan Ngọc vào vai Thị Liễu - một nhân vật chỉ mới 26 tuổi. Chính cô cũng bất ngờ khi được giao vai trẻ hơn tuổi thật của mình tận 10 năm. Trước đó, vào tháng 9, khi ê-kíp tung ảnh tạo hình, khán giả đã hết lời khen ngợi vẻ đẹp của cô trong hình ảnh người phụ nữ xưa, thoát ly hoàn toàn khỏi những vai diễn hiện đại, sang chảnh thường thấy.

Để hóa thân vào Thị Liễu - người vợ của Văn Cường và là bạn thanh mai trúc mã của Văn Tài, Lan Ngọc cho biết thử thách lớn nhất là phải kìm bớt sự sôi nổi thường ngày. Thành quả là sau buổi công chiếu, nhiều khách mời nhận xét cô đã có lối diễn tiết chế và chậm rãi, phù hợp với nhân vật.

Sự trở lại màn ảnh rộng sau quãng nghỉ dài

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Lan Ngọc ra rạp kể từ Cô gái từ quá khứ vào tháng 10/2022. Trong suốt bốn năm qua, cô chủ yếu xuất hiện trong các show truyền hình thực tế như Running Man Vietnam hay Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Hồi tháng 5, cô từng chia sẻ quãng nghỉ dài này là lựa chọn chủ động để chiêm nghiệm và làm mới bản thân chứ không phải vì quá bận rộn với gameshow.

Ngoài Chị chị em em 3, cô còn góp mặt trong phim tình báo Mật mã Đông Dương, dự kiến ra rạp vào dịp 30/4/2027. Bộ phim Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất, lấy cảm hứng từ nhân vật Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính và đặt bối cảnh tại vùng Kinh Bắc xưa. Phim có sự tham gia của NSND Lê Khanh, Tô Diệp Hà và hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Tác phẩm gắn nhãn T18, bắt đầu chiếu sớm từ 18h ngày 29/10 và khởi chiếu toàn quốc từ 30/10.

Còn bạn, bạn thấy visual của Lan Ngọc lần này có thực sự 'hack tuổi' không?