Tùng Dương lần đầu đóng cảnh tình cảm, thử sức với ballad nhẹ nhàng

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Tùng Dương vừa ra mắt MV "Hàng vạn năm ánh sáng", đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ trực tiếp tham gia những phân cảnh yêu đương lãng mạn. Trong sản phẩm do đạo diễn Ivan Trịnh thực hiện, Tùng Dương vào vai một người đàn ông gác hải đăng, đem lòng yêu cô gái làng chài sống dưới chân tháp do diễn viên Chi Phạm thủ vai.

Chuyện tình bình dị nơi biển trời Phú Yên

Câu chuyện được đặt tại Phú Yên, bắt đầu từ một lần tình cờ gặp gỡ với tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ. Tình yêu của hai nhân vật lớn dần qua những điều giản đơn: những lời nhắn gửi bằng máy bay giấy, cánh diều, những buổi đi dọc bờ biển, cùng nhóm lửa và chia sẻ bữa cơm đơn sơ. Cô gái dạy chàng trai vá lưới, còn anh đưa cô lên ngọn hải đăng ngắm biển.

Đến một lúc, chàng trai bất ngờ phải rời làng nhưng không đủ can đảm để nói lời tạm biệt hay thổ lộ tình cảm. Chính những ngày tháng xa cách đã khiến anh nhận ra sự hiện diện của người thương quan trọng thế nào trong cuộc sống thường ngày. Kết thúc MV là cảnh anh trở về và hội ngộ cô gái trong một cái ôm xúc động, tạo nên kết cấu vòng tròn cho toàn bộ câu chuyện.

Thay đổi tư duy âm nhạc và diễn xuất

Bên cạnh sự thay đổi trong diễn xuất, Tùng Dương còn thử sức với màu sắc âm nhạc khác biệt. "Hàng vạn năm ánh sáng" là một bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng của nhạc sĩ trẻ Hùng Quân. Thay vì phô diễn kỹ thuật hay đẩy cao trào bằng những đoạn hát mạnh, nam ca sĩ chọn cách thể hiện mềm mại, thiên về tự sự để truyền tải nỗi nhớ và những rung động chưa kịp nói.

Chuẩn bị cho cột mốc 25 năm nghệ thuật

Việc ra mắt MV diễn ra trong thời điểm Tùng Dương đang chuẩn bị cho concert "Bay về phía mặt trời" vào tối 19/12 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là chương trình kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật của anh, với sự góp mặt của các khách mời như Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GREY D và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Về các nhân vật chính

Tùng Dương sinh năm 1983, bắt đầu được yêu thích từ Sao Mai Điểm hẹn 2004. Anh là ca sĩ đa năng, từng thử sức với nhiều dòng nhạc từ Jazz, Blues, dân gian đương đại, New age, Electro cho đến World Music và cộng tác với nhiều nhạc sĩ như Lê Minh Sơn, Đỗ Bảo, Ngọc Đại.

Bạn diễn của anh, Chi Phạm, là diễn viên sinh năm 2001. Trước đó, cô từng tham gia các bộ phim "Tử chiến trên không" và "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".