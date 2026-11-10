Ngân Khánh và hành trình 29 lần chuyển nhà trước khi tìm thấy bình yên tại Mỹ

Giải trí

Diễn viên Ngân Khánh vừa chia sẻ về cuộc sống mới tại một căn nhà nhỏ gần thành phố Minneapolis, bang Minnesota, nơi cô dọn về từ tháng 5. Với cô, đây là nơi phù hợp nhất với những nhu cầu hiện tại của bản thân sau một hành trình dài đầy biến động. Từng đi lại giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian du học, rồi sang Mỹ khởi nghiệp kinh doanh vào năm 2023 khi còn ở nhà thuê, Ngân Khánh hiện cảm nhận rõ sự bình yên sau 29 lần chuyển nhà tính từ lúc lớn lên, hoạt động nghệ thuật trong nước cho đến khi ra nước ngoài làm việc và học tập.

Từ những ngày khó khăn đến quyết định buông bỏ mục tiêu lớn

Nhìn lại quá khứ, Ngân Khánh không giấu những giai đoạn vất vả khi gia đình phá sản, khiến cô phải sống trong những căn phòng trọ chật hẹp. Thời cấp ba, sau khi bố mẹ chia tay, cô từng phải sống nhờ nhà bạn của mẹ hoặc người quen. Năm 25 tuổi, cô mua được căn nhà riêng đầu tiên tại TP HCM, nhưng chỉ gắn bó 5 năm rồi bán đi để theo đuổi đam mê học ngành sản xuất phim.

Khi sang Minnesota ba năm trước, Ngân Khánh cũng không ít lần thử sai. Cô từng hợp tác với một người bạn mở nhà hàng nhưng sớm nhận ra hướng đi không phù hợp nên đã dừng lại. Tiếp đó, cô theo học ngành thẩm mỹ và lấy được giấy phép hành nghề với dự định vận hành spa. Thế nhưng, kế hoạch này một lần nữa bị gác lại vì cô cảm thấy mọi thứ không mang lại niềm vui. Ngân Khánh thừa nhận rằng sau nhiều lần dịch chuyển, lần đầu tiên cô mới có cảm giác muốn gắn bó lâu dài với một ngôi nhà.

Tự tay xây dựng "vương quốc" bình yên

Hiện tại, Ngân Khánh chọn cách sống chậm, tập trung chăm sóc bản thân và tự tay thiết kế không gian sống theo sở thích. Cô ví đây như một chương mới của cuộc đời, nơi cô không còn áp lực phải theo đuổi những mục tiêu lớn mà ưu tiên sự tự chủ và bình yên. Để biến ngôi nhà thành nơi thực sự thuộc về mình, cô tự tay thay toàn bộ cửa, lựa chọn nội thất và thậm chí đăng ký lớp học làm đồ gỗ để tự đóng các vật dụng nhỏ như hộp đựng đồ, thớt hay bồn trồng cây.

Ngay cả những dịp lễ như Halloween vào tháng 10, cô cũng dành thời gian đi chợ mua bí ngô và đồ trang trí để tạo sự ấm áp cho căn nhà. Ngân Khánh cho biết cô vẫn luôn thích học hỏi và thử sức với những việc mình chưa từng làm dù đã đi qua nhiều giai đoạn của cuộc đời.

Thói quen hằng ngày và nỗi nhớ quê hương

Thay vì chỉ thức dậy sớm khi có lịch quay như trước, giờ đây một ngày của Ngân Khánh thường bắt đầu lúc 6h30. Cô duy trì sức khỏe bằng yoga, thưởng thức trà nóng hoặc cà phê pha với sữa hạnh nhân tự làm. Dù ban đầu chưa quen với mùa đông kéo dài, lạnh lẽo và ít nắng tại Minnesota khiến da dễ nứt nẻ, nhưng giờ đây cô đã thích nghi và yêu thích không khí trong lành nơi đây.

Để vơi đi nỗi nhớ nhà, cô thường xuyên nấu các món Việt, dù đôi khi phải biến tấu nguyên liệu. Ví dụ như với món canh, thay vì dùng cá biển, cô chuyển sang dùng cá hồi và thêm cần tây. Việc các khu mua sắm và ăn uống nằm gần nhau cũng giúp sinh hoạt của cô thuận tiện hơn.

Chuyện tình cảm kín tiếng và mong muốn trở lại

Trên phương diện tình cảm, Ngân Khánh kết hôn với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân vào năm 2015. Dù thỉnh thoảng vẫn chia sẻ khoảnh khắc bên chồng hoặc thăm nhà chồng ở Hà Lan, nhưng những năm gần đây cô chọn cách kín tiếng trước các câu hỏi về hôn nhân.

Để kết nối lại với khán giả sau thời gian dài vắng bóng, Ngân Khánh thực hiện các vlog chia sẻ về đời thường. Cô bày tỏ sự bồi hồi khi nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm, động viên từ khán giả. Nhìn lại gần 20 năm trong showbiz, cô vẫn rất trân quý các vai diễn, đặc biệt là nhân vật Tường Vi trong phim Tường vi cánh mỏng mà fan thường nhắc tới. Dù hiện tại chưa có kế hoạch quay lại, nhưng Ngân Khánh khẳng định nếu có duyên và tìm được dự án phù hợp, cô sẽ không ngần ngại trở lại vì quê hương và khán giả luôn ở trong tim cô.

Thật lòng thì cảm giác tìm được một nơi khiến mình muốn dừng chân sau 29 lần chuyển nhà đúng là một sự 'chữa lành' cực lớn, mọi người có bao giờ muốn bỏ hết để đi tìm bình yên như chị ấy không?