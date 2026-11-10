Vụ 'cứu' thí sinh Sao Mai 2026: Khi nhạc sĩ Dương Cầm là giám khảo duy nhất không đồng ý cứu

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Drama nổ ra tại Liveshow 6 của Sao Mai 2026 vào tối 8/11, khi quyền quyết định tấm vé cuối cùng vào Chung kết nằm trong tay Ban giám khảo. Sau khi năm thí sinh đầu tiên được gọi tên, Hoàng Thu Hà là người cuối cùng đối mặt với nguy cơ dừng bước. Theo quy chế, Ban giám khảo có quyền cứu một thí sinh để trao cơ hội cuối cùng. Trong khi NSND Tấn Minh, NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và ca sĩ Đỗ Tố Hoa đều đồng ý, thì nhạc sĩ Dương Cầm là người duy nhất nói không.

Kết quả là với tỷ lệ 4/5, Hoàng Thu Hà vẫn chính thức giành vé vào Đêm Chung kết ngày 22/11. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng 'dậy sóng' không phải là việc Thu Hà đi tiếp, mà là quan điểm chuyên môn khác biệt và thái độ thẳng thắn của nhạc sĩ Dương Cầm sau chương trình.

Trên mạng xã hội, netizen chia làm hai phe rõ rệt. Một bên ủng hộ nam nhạc sĩ, cho rằng giám khảo cần sự công tâm, đánh giá đúng chất lượng chuyên môn thay vì nể nang. Phe này nhận định phần thi của Thu Hà chưa thực sự nổi bật, còn mắc lỗi, thiếu điểm nhấn nên việc không cứu là hoàn toàn phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Ngược lại, nhiều người lại thấy Dương Cầm quá khắt khe, thường xuyên đưa ra nhận xét nghiêm khắc mà thiếu đi sự động viên. Họ mong muốn giám khảo nên đặt mình vào vị trí thí sinh để có cách góp ý thỏa đáng hơn.

Đáng nói là ngay cả trong những ý kiến chỉ trích sự gay gắt này, vẫn có người cho rằng chính lời phê bình trực diện mới là thứ giúp Thu Hà nhận ra hạn chế để nỗ lực hơn trước đêm Chung kết sắp tới.

Chia sẻ về quyết định gây tranh cãi, nhạc sĩ Dương Cầm thừa nhận anh đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí trên đường về nhà còn cân nhắc việc viết thêm để giải thích lý do không đồng ý cứu thí sinh. Anh khẳng định mình không cứu vì xét trên góc độ trình diễn, Thu Hà thể hiện không tốt. Dù thừa nhận thí sinh có gương mặt dễ nhìn và sáng sân khấu, nhưng với một cuộc thi âm nhạc, giọng ca mới là điều quan trọng nhất và phần trình diễn của cô chưa đạt được sức thuyết phục. Cụ thể, nam nhạc sĩ chỉ ra Thu Hà mắc lỗi ở phần đơn ca và tiết mục song ca cũng khá nhạt.

Nhạc sĩ Dương Cầm cũng không phủ nhận việc mình đã cân nhắc giữa việc nhận xét trực diện hay nói lời nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng anh chọn nói thẳng. Theo anh, vai trò của giám khảo khác hoàn toàn với người thân, bạn bè hay khán giả. Trách nhiệm của người cầm cân nảy mực là phải đưa ra ý kiến chuyên môn chính xác và anh muốn làm đúng vai trò đó.

Dù Thu Hà đã được bốn giám khảo khác 'cứu', Dương Cầm vẫn kiên định với quan điểm của mình. Anh cho rằng việc thí sinh được đi tiếp không phải là lý do để rút lại nhận xét. Với anh, lời nói "không" chính là lời cảnh tỉnh để thí sinh biết mình còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Anh hy vọng đây sẽ là cú hích để Thu Hà chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho vòng trong, thay vì chỉ mải vui mừng vì được trao cơ hội. Nam nhạc sĩ còn đặt kỳ vọng nếu biết nhìn nhận nghiêm túc những gì làm tốt hay chưa, biết đâu Thu Hà có thể trình diễn xuất thần và trở thành quán quân hoặc á quân.

Trước những phản ứng trái chiều, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết anh không quá lo lắng vì đã quen với việc bị phê bình. Điều quan trọng nhất với anh là sự nhất quán trong cách làm nghề và tôn trọng nghề nghiệp của chính mình, bởi nếu không là chính mình, anh sẽ gặp khó khăn trong công việc sau này.

Trong khi đó, Liveshow 6 cũng ghi nhận nhiều màn trình diễn khác. Đỗ Hải Đăng gây chú ý khi song ca cùng ca sĩ Khánh Linh bài Biển và ánh trăng của chính nhạc sĩ Dương Cầm. Nguyễn Đỗ Khánh An nhận được lời khen với hai bài Nhớ quê và Chuồn chuồn ớt. Mai Thu Hương gây ấn tượng khi thử nghiệm màu sắc dân gian đương đại, Nguyễn Mộc An được ghi nhận về sự bứt phá, còn Nguyễn Xuân Dũng gây chú ý với hai lựa chọn là Quê nhà và Chào sông Mã anh hùng.

Thẳng thắn để tiến bộ hay quá khắt khe làm tụt mood, mọi người thấy sao về cách làm giám khảo của nhạc sĩ Dương Cầm?