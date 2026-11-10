Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh: nụ cười sáng và bảng thành tích học tập nổi bật

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Trần Xuân Khánh Linh vừa chính thức trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái 20 tuổi đến từ TP HCM này vốn là gương mặt tiềm năng khi nằm trong top 10 thí sinh được khán giả dự đoán sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất.

Bản lĩnh xử lý sự cố trên sân khấu

Điểm nhấn đáng nhớ nhất của Khánh Linh tại đêm chung kết chính là màn trình diễn trong trang phục dạ hội. Diện chiếc đầm đuôi cá ôm sát có tà rộng, cô nàng đã gặp một sự cố mất thăng bằng khi thực hiện động tác tháo tà để xoay người. Thế nhưng, thay vì bối rối, Khánh Linh đã nhanh chóng đứng dậy và biến tình huống này thành một màn tung kim tuyến đầy ấn tượng.

Tại buổi họp báo diễn ra sáng 8/11, cô thừa nhận lúc đó bản thân rất run và lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Tuy nhiên, Á hậu 1 cho rằng mình cần cảm ơn sự cố này vì nó là cơ hội để cô chứng minh khả năng xử lý tình huống, sự bình tĩnh và bản lĩnh khi đứng trên sân khấu.

Profile 'học bá' gây choáng

Nếu nhan sắc chỉ là một phần, thì bảng thành tích học tập của Khánh Linh mới thực sự là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô là thủ khoa tốt nghiệp cấp ba trường Quốc tế Hoa Kỳ APU năm 2024 với điểm trung bình tích lũy (GPA) lên tới 4.6. Hiện tại, cô đang theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Không dừng lại ở đó, năm 2025, Khánh Linh lọt vào Dean's List – nhóm 5% sinh viên có điểm số cao nhất ngành. Tại BUV, cô còn gặt hái được giải thuyết trình xuất sắc, cùng hai huy chương vàng và một huy chương bạc tại sân chơi hùng biện tiếng Anh.

Hành trình đến với vương miện

Để đạt được vị trí Á hậu 1, Khánh Linh đã trải qua một hành trình nỗ lực. Cô từng tham gia Miss World Vietnam 2025 nhưng không tiến sâu. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô vượt qua vòng chung khảo toàn quốc tối 10/10 tại Hải Phòng, đi từ top 53 để lọt vào top 25 thí sinh vào chung kết. Đặc biệt, cô là người đầu tiên được gọi tên vào top 10 nhờ giành chiến thắng với danh hiệu Đại sứ nhân ái.

Với chiều cao 1,69 m và số đo ba vòng 89-59-91 cm, Khánh Linh tự tin thể hiện mình trong cả phần thi áo dài lẫn áo tắm. Cô chia sẻ mình luôn tự hào là cô gái Việt Nam, chủ động tìm hiểu lịch sử và văn hóa để giới thiệu quê hương với bạn bè quốc tế.

Đời tư thú vị và sự ủng hộ từ gia đình

Ít ai biết rằng Á hậu 1 chính là cháu gái của diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Trong suốt quá trình thi thố, cô luôn nhận được sự động viên tinh thần từ cậu mình. Diễn viên Quách Ngọc Ngoan khuyên cháu gái hãy kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật song song với việc nỗ lực học tập.

Để duy trì năng lượng và vóc dáng cân đối, Khánh Linh không chỉ chăm chỉ học hành mà còn dành thời gian cho các môn thể thao như bóng rổ, chạy và golf. Sự toàn diện từ học vấn, năng khiếu đến lối sống lành mạnh chính là chìa khóa giúp cô tỏa sáng tại cuộc thi năm nay.

Đúng là không thể đùa được với các nàng hậu thế hệ mới, vừa xinh vừa giỏi thế này thì ai làm lại?