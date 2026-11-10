Bức Tường 'đổi gió' trong album TIX3: Khi rock bắt tay cùng Thùy Chi và Hồ Hoài Anh

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Bức Tường có album thứ tám mang tên TIX3 với 10 ca khúc, được xây dựng như một hành trình khám phá thế giới nội tâm. Điểm nhấn gây tò mò nhất chính là màn kết hợp lần đầu tiên với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Thùy Chi trong ca khúc chủ đề "Thời gian trôi, trừ riêng tôi".

Theo đại diện ban nhạc, việc lựa chọn hai nghệ sĩ này không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ màu sắc âm nhạc riêng biệt, hoàn toàn phù hợp với tinh thần mà tác phẩm muốn truyền tải. Với Hồ Hoài Anh, Bức Tường đánh giá cao sự cởi mở với những thử nghiệm mới và tình yêu dành cho rock, đặc biệt khi anh từng tham gia phối khí cho các sản phẩm của dòng nhạc này. Chính vì thế, anh đảm nhận phần phối khí và xây dựng lớp âm thanh nền, giúp "Thời gian trôi, trừ riêng tôi" có một không gian âm nhạc phong phú hơn.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Thùy Chi mang đến một làn gió trong trẻo. Dù không phải ca sĩ rock, nhưng chất giọng của cô lại là mảnh ghép hoàn hảo cho cảm hứng dân ca mà bài hát khai thác. Bức Tường kỳ vọng giọng hát của Thùy Chi sẽ gợi lên hình ảnh những buổi trưa thanh bình nơi làng quê đồng bằng Bắc Bộ, tạo nên sự hòa quyện với thông điệp chung của tác phẩm.

Chất liệu dân gian và sự đa dạng trong âm thanh

Không dừng lại ở Thùy Chi và Hồ Hoài Anh, album TIX3 còn là một cuộc hội ngộ của nhiều nghệ sĩ với các nhạc cụ truyền thống. NSƯT Hoàng Anh góp mặt với sáo trúc, cùng nghệ sĩ đàn nguyệt Lê Đức Dũng và nghệ sĩ percussion Trần Xuân Hòa. Đặc biệt, ca khúc "Trên đỉnh gió" là một bản phóng tác từ dân ca "Inh lả ơi", cho thấy nỗ lực đưa chất liệu văn hóa Việt Nam vào rock của nhóm.

Để mở rộng không gian âm nhạc, ban nhạc còn làm việc với các nhà sản xuất như Lưu Quang Minh, DuongK, Kent Trần và Hoàng Anh DoubleK. Việc đưa làn điệu dân ca, tiếng sáo trúc hay đàn nguyệt vào sáng tác không chỉ là cách làm mới mình mà còn là tâm niệm của Bức Tường khi giới thiệu âm nhạc tại các thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan và Mỹ.

Ý nghĩa đằng sau cái tên TIX3 và triết lý âm nhạc

Một chi tiết khá thú vị là nguồn cảm hứng cho tên album. Ý tưởng bắt nguồn từ chữ EXIT - ký hiệu lối ra quen thuộc. Khi nhìn từ phía đối diện qua một tấm kính, chữ này sẽ trở thành TIX3. Sự đảo chiều này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: thay vì chỉ mải mê tìm kiếm lối thoát ra bên ngoài, con người đôi khi cần quay vào bên trong để thấu hiểu chính mình.

Mười ca khúc trong album được kết nối thành một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, đi từ những ký ức về tuổi trẻ, tình bạn, tình yêu cho đến những cám dỗ, khủng hoảng và cuối cùng là quá trình trưởng thành. Album khép lại với "Thời gian trôi, trừ riêng tôi", để lại cho người nghe sự suy ngẫm về cách giữ vững những giá trị riêng giữa những biến động của cuộc đời.

Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, trưởng ban nhạc, khẳng định Bức Tường không muốn đứng yên trước dòng chảy thời gian. Kể từ album "Con đường không tên" năm 2020, âm nhạc của nhóm đã có nhiều thay đổi về hình thức, cách trình bày và thông điệp. Tuy nhiên, họ vẫn kiên định giữ gìn tinh thần tích cực và những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi ban nhạc.

Vượt qua những giai đoạn chuyển tiếp

Nhìn lại quãng thời gian sau khi nhạc sĩ Trần Lập qua đời năm 2016, Bức Tường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp đầy thử thách. Trần Tuấn Hùng chia sẻ rằng ban nhạc từng nhận được những góp ý cho rằng các sáng tác quá nặng về thông điệp, cần thay đổi để dễ tiếp cận hơn với giới trẻ và bắt kịp xu hướng hiện nay.

Tuy nhiên, các thành viên nhận ra rằng nếu chạy theo xu hướng, họ có thể đánh mất bản chất của chính mình. Với Trần Tuấn Hùng, di sản của Bức Tường chính là những ca khúc luôn gửi gắm thông điệp, tạo không gian để khán giả suy nghĩ và tìm thấy bản thân trong đó.

Ban nhạc dự kiến tổ chức TIX3 Live Tour 2026 với hai đêm diễn. Cụ thể, đêm diễn tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 12/12 và đêm diễn tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP HCM vào ngày 26/12. Chương trình sẽ là sự kết hợp giữa những ca khúc quen thuộc và những sáng tác mới nhất trong Vol.8.

Liệu sự kết hợp giữa rock và dân ca trong album này có đủ sức kéo các bạn Gen Z về phía Bức Tường không nhỉ?