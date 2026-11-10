Hoa hậu Việt Nam 2026 tiết lộ từng làm gia sư, tự dành dụm tiền đi thi nhan sắc

Giải trí

Vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 vào tối 7/11 tại Hải Phòng, Yến Trang khi chia sẻ về hành trình tự lập của mình. Trong buổi giao lưu với báo chí chiều 9/11, cô tiết lộ bản thân từng làm gia sư, chuyên dạy luyện chữ cho trẻ tiểu học trong gần hai năm để có thêm thu nhập và dành dụm tiền tham gia cuộc thi nhan sắc.

Với chiều cao 1,71 m và số đo ba vòng 80-58-90 cm, Yến Trang vốn từng lọt top 20 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô không đặt mục tiêu quá cao mà chỉ hy vọng vào được top 5. Vì vậy, khoảnh khắc được xướng tên cho ngôi vị cao nhất khiến cô vừa bất ngờ vừa xúc động. Yến Trang chia sẻ mỗi khi nhớ lại giây phút đó, cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Chuyện làm gia sư và tinh thần tự lập

Yến Trang hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Đây là lựa chọn của cô sau khi trúng tuyển vào ba trường là Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Thủ đô Hà Nội, vì cô yêu trẻ nhỏ và thích công việc giảng dạy.

Từ học kỳ hai năm nhất đại học, cô bắt đầu làm gia sư với lịch trình từ ba đến bốn buổi mỗi tuần. Công việc chủ yếu là hướng dẫn học sinh tiểu học luyện chữ, củng cố kiến thức và làm bài tập. Với Yến Trang, đây không chỉ là cách kiếm tiền trang trải sinh hoạt mà còn là cơ hội thực hành đúng chuyên ngành mình đang theo học. Cô tự nhận bản thân là người kiên nhẫn, nhẹ nhàng, rất phù hợp với ngành sư phạm.

Dù thu nhập từ việc dạy thêm không quá lớn, nhưng nó giúp cô chủ động về tài chính. Yến Trang từng dùng số tiền này để mua một chiếc laptop mới. Đặc biệt, khi quyết định đi thi Hoa hậu Việt Nam, cô chủ động dùng khoản tiết kiệm để lo chi phí cá nhân vì không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Cô tính toán kỹ từng khoản chi, chỉ ưu tiên những thứ thực sự cần thiết. Đáng chú ý, phần lớn trang phục cô mang đến cuộc thi đều là đồ thuê với giá vài trăm nghìn đồng mỗi bộ.

Cho đến tháng 8, trước khi chuyển vào ngôi nhà chung cùng 24 thí sinh khác ở vòng chung kết, Yến Trang vẫn duy trì lịch dạy gia sư. Chỉ đến khi chính thức bước vào cuộc thi, cô mới gác công việc này lại để tập trung cho lịch trình của ban tổ chức. Sau đêm đăng quang, dù một số phụ huynh từng thuê cô dạy học nhắn tin chúc mừng, động viên, nhưng do lịch trình mới, cô chưa thể quay lại công việc này.

Vượt qua áp lực và định hướng tương lai

Hành trình đến với vương miện của Yến Trang không hề bằng phẳng. Cô thừa nhận mình từng chịu áp lực nặng nề vì tự thấy bản thân non kinh nghiệm. Điều này thể hiện rõ ở các phần thi đồng diễn, vũ đạo hay catwalk, nơi cô cảm thấy mình chưa thể hiện tốt. Khi nhìn thấy các thí sinh khác tự tin và kỹ năng tốt hơn, cô không khỏi lo lắng và phải tận dụng mọi thời gian nghỉ để tập luyện cách biểu cảm trước ống kính cũng như ngôn ngữ hình thể.

May mắn là Yến Trang luôn nhận được sự đánh giá cao từ các giáo viên hướng dẫn về tinh thần cầu tiến và sự chăm chỉ. Bên cạnh đó, gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Lớn lên trong gia đình có ông nội và mẹ đều là giáo viên, cô sớm được rèn luyện tính kỷ luật, tự giác và coi trọng việc học. Là chị cả của một em trai 15 tuổi, cô luôn ý thức việc phải sống có trách nhiệm để làm gương cho em. Mỗi khi hoài nghi khả năng bản thân hay mất bình tĩnh, Yến Trang thường tìm đến mẹ để được chia sẻ và động viên.

Về dự định trong hai năm giữ vương miện, Yến Trang khẳng định chưa có ý định lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật hay giải trí. Mục tiêu ưu tiên hiện tại của cô là hoàn thành chương trình đại học. Đồng thời, cô muốn dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những dự án giáo dục dành cho trẻ em. Cô chia sẻ thay vì chỉ dạy dỗ từng học sinh như khi làm gia sư, cô muốn góp phần mang giáo dục đến với nhiều trẻ em hơn.