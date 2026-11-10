Ngô Lan Hương comeback với 'Khởi Lên': Khi công thức tạo hit bỗng dưng... sai sai

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Sự xuất hiện của Ngô Lan Hương tại đêm Đại nhạc hội Liên Quân Fest vào tối 8/10/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tiếp tục là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Tâm điểm của mọi sự bàn tán chính là màn trình diễn ca khúc mới mang tên Khởi Lên, sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop của nữ ca sĩ sau một khoảng thời gian vắng bóng kể từ bài hát Có Công Mài Sắc.

Để chuẩn bị cho màn comeback này, Ngô Lan Hương đã triển khai một chiến dịch quảng bá khá bài bản. Nữ ca sĩ không chỉ mang bài hát đi biểu diễn và giao lưu tại các sự kiện mà còn tích cực đẩy mạnh truyền thông thông qua một chuỗi series tự thực hiện trên nền tảng TikTok. Mục tiêu của ca khúc Khởi Lên, phát hành vào cuối tháng 10/2026, là tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tương tự như thành công của Có Công Mài Sắc nhờ sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và phong cách viết lời vần điệu đặc trưng.

Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi khi Khởi Lên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì nghe cứ thấy... "sai sai". Vốn dĩ thế mạnh của Ngô Lan Hương là sáng tác những bản nhạc tạo trend với ca từ trẻ trung, xu hướng và beat nhạc lôi cuốn. Thế nhưng trong lần trở lại này, công thức đó dường như không còn phát huy tác dụng. Người nghe đánh giá việc cố đưa các cụm từ bắt trend vào bài hát là khá khiên cưỡng, khiến tổng thể trở nên gượng gạo.

Không chỉ dừng lại ở ca từ, phần giai điệu của Khởi Lên cũng bị nhận xét là tương đối khó nhớ với cấu trúc chắp vá và nhiều phân đoạn thiếu sức hút. Sự pha trộn giữa yếu tố hiện đại với hơi hướng tâm linh và triết lý đời thường trong lời bài hát vô tình tạo ra một cảm giác không đồng nhất, khiến bài hát mất đi sự mượt mà cần thiết.

Điểm gỡ gạc duy nhất cho lần tái xuất này chính là năng lượng sân khấu live. Khi bước lên sân khấu lớn cùng vũ đoàn, Ngô Lan Hương đã nhanh chóng khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả tại sân vận động. Nhờ bản phối trực tiếp dồn dập, trẻ trung cùng sự tương tác nhiệt tình với đám đông, bài hát bỗng trở nên dễ nghe hơn hẳn. Trong không gian âm nhạc bùng nổ, những câu từ vốn bị chê là gượng gạo lại trở nên vui tươi và dễ nhớ hơn trong mắt người xem.

Nhìn rộng ra, Khởi Lên là một bước thử nghiệm đầy mạo hiểm trong hành trình tìm kiếm bản sắc nghệ thuật của nữ ca sĩ sinh năm 1998 này. Ngô Lan Hương từng khởi đầu từ một hiện tượng mạng năm 2015 với những bản cover guitar mộc mạc và sau đó thử sức tại Giọng hát Việt năm 2017. Dù từng có giai đoạn các sản phẩm như Anh Muốn Đưa Em Về Không hay Tuổi 23 chỉ dừng ở mức hit mạng, cô đã thực sự bứt phá khi thể hiện nhạc phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, giúp công chúng công nhận cô là một nghệ sĩ thực thụ chứ không chỉ là một giọng ca cover.

Đà thăng tiến của cô tiếp tục được củng cố khi tham gia Em Xinh Say Hi năm 2025 để tiếp cận khán giả trẻ. Thậm chí, đầu năm 2026, bài hát Có Công Mài Sắc còn bất ngờ hot trở lại nhờ bản phối Afrobeats thời thượng, hâm nóng tên tuổi của nữ ca sĩ trước khi cô ra mắt Khởi Lên. Chính vì vậy, những phản ứng trái chiều hiện tại đặt Ngô Lan Hương trước bài toán khó: làm sao để cân bằng giữa cá tính sáng tạo cá nhân và gu thưởng thức ngày càng khắt khe của thị trường âm nhạc hiện đại.

Liệu năng lượng live có đủ để "cứu" một bài hát bị chê là gượng gạo, hay Ngô Lan Hương cần một công thức mới hoàn toàn?