Gia Bảo chia sẻ chuyện làm nghề: Không livestream bán hàng vẫn đủ mua nhà, mua xe

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Dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Gia Bảo không chọn con đường trải đầy hoa hồng. Anh từng đối diện với nhiều khó khăn khi mới bắt đầu theo đuổi đam mê, chấp nhận làm những công việc thầm lặng như nhắc tuồng hay đóng vai quần chúng. Với Gia Bảo, chính niềm đam mê cháy bỏng đã giữ anh ở lại với nghề. Anh chia sẻ mình luôn nhớ lời ông nội Bảo Quốc rằng phải yêu nghề dữ lắm thì mới làm được.

Gia Bảo là nam diễn viên sân khấu kịch, cháu nội của nghệ sĩ Bảo Quốc.

Sống ổn định nhờ đa nhiệm tại sân khấu

Trong khi nhiều người mặc định làm sân khấu là nghèo, Gia Bảo lại cảm thấy mình may mắn vì công việc này mang lại cuộc sống ổn định. Điều thú vị là anh không chạy theo xu hướng livestream bán hàng hay tìm kiếm nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Nam diễn viên khẳng định mình sống khỏe nhờ đồng lương từ sân khấu.

Bí kíp của Gia Bảo chính là sự đa năng. Ngoài vai trò diễn viên, anh còn tham gia viết kịch bản và làm đạo diễn. Anh thừa nhận lương sân khấu không cao, nhưng vẫn đủ để nuôi sống bản thân, và hiện anh đã có nhà, có xe. Với anh, được làm những gì bản thân muốn và có mức sống như vậy là đã đủ.

Chuyện giả gái và bài học về sự chuyên nghiệp

Vì lịch diễn sân khấu chủ yếu tập trung vào ba ngày cuối tuần, Gia Bảo dành những ngày đầu tuần để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Anh đặc biệt chú trọng việc dưỡng sức vì đặc thù công việc đôi khi yêu cầu anh phải đóng vai giả gái. Việc mang giày cao gót suốt tám tiếng đồng hồ khiến nam diễn viên phải đi trị liệu để đảm bảo thể lực cho các suất diễn tiếp theo.

Với Gia Bảo, mỗi suất diễn là cơ hội quý giá để kết nối với công chúng, nên anh tuyệt đối không đổ lỗi cho sức khỏe nếu có phần thể hiện không tốt. Tư duy này được anh đúc kết từ những bài học nghiêm khắc của các bậc tiền bối. Anh kể lại thời điểm vì quá tất bật tham gia các gameshow mà khi trở về sân khấu, anh diễn không tốt như mọi khi và bị tiền bối trách móc.

Đáng nhớ nhất là lần anh bị một tiền bối tát thật đau để giúp anh tỉnh ra. Người chú này nói rằng khán giả không phải suất nào cũng đi xem, nếu một lần diễn dở, họ sẽ đánh giá năng lực của người nghệ sĩ. Gia Bảo chọn ghi nhớ và trân trọng những lời dạy nghiêm khắc đó để không ngừng hoàn thiện mình.

Những trăn trở và sở thích đời thường

Khi không lên đèn, Gia Bảo dành thời gian cho những thói quen giản dị như tập thể dục, nấu ăn, xem phim và nghỉ ngơi. Dù không hoạt động nhiều ở mảng điện ảnh, anh vẫn thường xuyên ra rạp ủng hộ các tác phẩm mới để học hỏi. Thậm chí, bất cứ sân khấu nào có vở kịch mới, nếu không trùng lịch diễn, anh cũng sẽ sắp xếp thời gian đi xem.

Tuy nhiên, nam diễn viên cũng có những nỗi niềm riêng với tình hình chung của sân khấu hiện nay. Anh trăn trở về bài toán khó trong việc tìm kiếm những kịch bản hay, vừa đảm bảo chất lượng vừa đáp ứng được nhu cầu của khán giả.

Khi nói về việc không theo đuổi cải lương theo truyền thống gia đình, Gia Bảo thừa nhận mình không có làn hơi bẩm sinh, yếu tố cần có để phát triển trong lĩnh vực này. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy vui vì từng có cơ hội góp mặt trong các vở diễn đề tài cải lương và nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả.

Đúng là cứ chăm chỉ và đa năng thì không cần 'chốt đơn' trên live vẫn có nhà có xe, chuẩn mẫu hình nghệ sĩ thực lực rồi!