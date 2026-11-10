Triệu Vy: Từ 'Én Nhỏ' khuynh đảo châu Á đến cú ngã ngựa chấn động showbiz

Giải trí

Triệu Vy từng sở hữu hào quang mà hiếm ngôi sao nào chạm tới, không chỉ là minh tinh hạng A mà còn là ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả. Từ vai diễn Tiểu Yến Tử gây sốt đến những album âm nhạc ấn tượng và vị thế quyền lực trong giới giải trí, cô từng là gương mặt đại diện cho một thời kỳ hoàng kim của màn ảnh Hoa ngữ.

Những dấu ấn rực rỡ trên màn ảnh và âm nhạc

Sự nghiệp của Triệu Vy bùng nổ vào năm 1998 khi cô đảm nhận vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách. Hình ảnh nàng công chúa tinh nghịch, hoạt bát với đôi mắt to tròn và tính cách ngang tàng nhưng giàu tình cảm đã tạo nên cơn sốt chưa từng có, không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Chính vai diễn này đã mang lại cho cô biệt danh "Én Nhỏ" gắn liền trong suốt nhiều năm hoạt động.

Tiếp nối thành công, năm 2001, Triệu Vy tiếp tục ghi dấu ấn với vai Lục Y Bình trong Tân Dòng Sông Ly Biệt, một tác phẩm tạo tiếng vang lớn tại Việt Nam và nhiều thị trường khác. Bên cạnh truyền hình, cô còn khẳng định tên tuổi qua các dự án điện ảnh như Đội Bóng Thiếu Lâm, Họa Bì và Hoa Mộc Lan. Trong suốt hơn một thập niên, cô liên tục góp mặt trong các dự án lớn, trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.

Không chỉ diễn xuất, Triệu Vy còn lấn sân sang âm nhạc thành công. Tận dụng sức nóng từ Hoàn Châu Cách Cách, cô phát hành album đầu tay Swallow vào năm 1999. Đến năm 2001, album Magic Of Love ra mắt tiếp tục củng cố vị thế, giúp cô trở thành thần tượng âm nhạc với những ca khúc như Biệt Khúc Chờ Nhau, Tình Sâu Đậm, Mưa Lâm Thâm và Rất Muốn Rất Muốn.

Để không bị gắn mác chỉ là diễn viên hát nhạc phim, cô đầu tư nghiêm túc cho các sản phẩm cá nhân qua các album The Last Separation, Piao và Double. Việc thử nghiệm nhiều phong cách từ pop, ballad đến những bản phối trưởng thành cho thấy nỗ lực muốn được công nhận bằng khả năng ca hát thực sự. Nhờ vậy, cô từng là trường hợp đặc biệt của làng giải trí Trung Quốc khi duy trì hoạt động ca hát nhiều năm và nhận được nhiều đề cử, giải thưởng trong nước lẫn khu vực.

Ký ức đặc biệt với khán giả Việt Nam

Với fan Việt, dấu ấn đậm nét nhất chính là màn kết hợp cùng ca sĩ Đan Trường trong ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau vào năm 2001. Thời điểm đó, khi sức hút của Tân Dòng Sông Ly Biệt đang lan rộng, Triệu Vy đã đến Việt Nam tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật. Trên sân khấu, cô hát phần tiếng Trung và Đan Trường hát phần tiếng Việt.

Đây là tiết mục vô cùng ý nghĩa vì vốn là nhạc phim của bộ phim cô đóng chính. Sự kiện này thu hút đông đảo khán giả, chứng minh sức hút của Triệu Vy tại Việt Nam lúc bấy giờ không hề thua kém các ngôi sao hàng đầu trong nước. Đến nay, sau hơn 20 năm, đây vẫn là kỷ niệm khó quên đối với thế hệ 8X, 9X.

Những bê bối tài chính và cú sốc cấm sóng

Song song với nghệ thuật, Triệu Vy còn dấn thân vào kinh doanh. Năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long và cùng chồng đầu tư vào bất động sản, rượu vang, phim ảnh và chứng khoán. Tuy nhiên, biến cố bắt đầu từ cuối năm 2016 khi công ty Longwei Media do hai vợ chồng kiểm soát thực hiện thương vụ thâu tóm cổ phần một doanh nghiệp niêm yết bằng đòn bẩy tài chính lớn.

Đến năm 2017, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc xác định có sai phạm trong công bố thông tin, dẫn đến hình phạt 600.000 NDT cho mỗi người và lệnh cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm. Vụ việc này gây ra nhiều tranh chấp với nhà đầu tư và trở thành bê bối kinh doanh lớn của cặp đôi.

Đỉnh điểm của sự sụp đổ diễn ra vào tháng 8/2021. Đang ở đỉnh cao tầm ảnh hưởng, Triệu Vy bất ngờ bị xóa khỏi nhiều nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. Các tác phẩm kinh điển như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì bị gỡ bỏ, tên cô biến mất khỏi thông tin diễn viên của nhiều phim và các nhãn hàng đồng loạt xóa hoặc ẩn nội dung quảng bá. Việc bị cấm sóng đột ngột khiến công chúng trong và ngoài nước không khỏi bàng hoàng.

Đúng là đời không như là mơ, từ đỉnh cao vinh quang xuống vực sâu chỉ trong một nốt nhạc, đúng là không ai lường trước được điều gì!