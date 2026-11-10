Ngó nghiêng căn villa 'second home' cực chill ở Hòa Bình của Mạnh Trường

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Vợ chồng Mạnh Trường khiến nhiều người ngưỡng mộ với căn biệt thự nghỉ dưỡng tại khu vực Lương Sơn, Hòa Bình cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Đây là thành quả sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, bên cạnh căn hộ mà cặp đôi đang sở hữu tại Hà Nội.

Mạnh Trường quyết định mua cơ ngơi này vào đầu năm 2022, đúng thời điểm bà xã Phương Phạm đang mang thai người con thứ ba. Mục đích của nam diễn viên là tạo ra một không gian rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên để các con có chỗ thỏa sức vui chơi, đồng thời làm nơi nghỉ ngơi, tách biệt khỏi sự ồn ào phố thị cho cả gia đình sau những ngày làm việc bận rộn.

Không gian sống chuẩn phong cách châu Âu

Theo chia sẻ của Mạnh Trường, căn villa có khuôn viên rộng khoảng 600 m2. Để hoàn thiện ngôi nhà, vợ chồng anh đã dành hơn một năm để lên ý tưởng thiết kế và thi công, chính thức hoàn thành vào giữa năm 2023. Đây là ngôi nhà thứ hai để gia đình về nghỉ dưỡng vào dịp lễ Tết, cuối tuần hoặc dùng để đón tiếp bạn bè.

Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự gây ấn tượng mạnh với tông màu trắng kem chủ đạo và thiết kế hai tầng mang đậm phong cách châu Âu. Dù vẻ ngoài bề thế nhưng công trình vẫn giữ được sự hài hòa với cảnh quan núi đồi xung quanh. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn được lắp đặt để đón tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra khu vườn xanh mát.

Điểm nhấn đắt giá nhất của căn villa chính là hồ bơi ngoài trời thiết kế tràn bờ, hướng tầm nhìn thẳng về phía những ngọn núi. Bên trong nhà, nội thất được bài trí theo phong cách tân cổ điển, kết hợp giữa sự sang trọng và tiện nghi hiện đại. Gam màu trắng và kem được sử dụng xuyên suốt, tạo cảm giác thanh lịch và rộng rãi cho không gian sống.

Góc vườn xanh mướt do chính tay bà xã chăm sóc

Nếu kiến trúc mang lại vẻ sang trọng thì khu vườn lại là nơi tạo nên sự mềm mại cho căn biệt thự. Phương Phạm đã dành nhiều thời gian để tự tay trồng hoa, chăm cây và sắp xếp tỉ mỉ từng góc tiểu cảnh. Không chỉ có các loại hoa cảnh, khuôn viên nhà còn được trồng nhiều cây ăn trái và cây gia vị.

Những khoảng xanh này được chăm sóc theo hướng tự nhiên, mang đến không gian thư thái tuyệt đối. Vợ chồng nam diễn viên thường xuyên đăng tải hình ảnh check-in tại đây, khi thì tận hưởng buổi sáng bên hồ bơi, lúc lại quây quần cùng các con giữa khu vườn xanh mướt.

Chuyện tình từ bạn học đến mái ấm hạnh phúc

Mạnh Trường sinh năm 1985, là nam diễn viên được yêu thích với hình tượng thành đạt, lịch lãm và diễn xuất tự nhiên. Anh từng gây dấu ấn lớn với vai Sơn trong phim Zippo, Mù Tạt Và Em năm 2016, củng cố hình ảnh "soái ca màn ảnh" trong lòng khán giả.

Trái ngược với vẻ đào hoa trên phim, ngoài đời Mạnh Trường là người đàn ông hết mực quan tâm đến gia đình. Anh và vợ, Phương Phạm, vốn là bạn học quen biết từ thời trẻ trước khi nên duyên vợ chồng. Dù không hoạt động trong showbiz, Phương Phạm luôn là người đồng hành, hỗ trợ chồng trong công việc và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội. Hiện cặp đôi có ba người con, bao gồm con gái đầu lòng tên Chíp, con trai tên Bon và em bé thứ ba.