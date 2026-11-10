Tăng Thanh Hà gặp sự cố với giày cao gót, Lương Mạnh Hải ghi điểm tuyệt đối

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Đúng là không gì cứu nổi đôi giày cao gót khi đi thang cuốn, nhưng may cho Tăng Thanh Hà là có Lương Mạnh Hải ở bên cạnh. Trong khi cùng xuất hiện tại buổi premiere phim Ngày Con Còn Mẹ, nữ diễn viên đã gặp một sự cố bất thình lình khi đôi giày của cô bị vướng vào thang cuốn, khiến cô không khỏi lúng túng ngay giữa sự kiện.

Ngay khi tình huống này xảy ra, Lương Mạnh Hải đã thể hiện phản xạ cực nhanh bằng cách ngồi xuống hỗ trợ bạn thân chỉnh lại giày. Sự tinh tế và tự nhiên này của nam diễn viên nhanh chóng được "team qua đường" ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Dù gặp sự cố không mong muốn, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được phong độ với thần thái rạng rỡ, thoải mái tiếp tục di chuyển vào trong. Phải nói là màn tương tác này quá đỗi đáng yêu, đúng chuẩn tình bạn bền vững.

Cặp đôi màn ảnh huyền thoại tái xuất

Thực ra, sự ăn ý của bộ đôi này không phải tự nhiên mà có. Quay ngược thời gian về tháng 8 năm 2008, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải từng kết hợp trong bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc. Tác phẩm này không chỉ tạo nên cơn sốt lớn lúc bấy giờ mà còn đưa tên tuổi cả hai đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Trong phim, Tăng Thanh Hà vào vai Trúc - cô gái bán sách mạnh mẽ, đối lập hoàn toàn với nhân vật Bảo Nam do Lương Mạnh Hải thủ vai, một chàng công tử nhà giàu. Chính những màn tung hứng tự nhiên và chemistry bùng nổ đã biến Trúc và Bảo Nam thành một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất. Thậm chí đến tận bây giờ, bộ phim vẫn là một phần ký ức thanh xuân khó quên đối với thế hệ 8X và 9X.

Tình bạn bền bỉ ngoài đời thực

Không chỉ dừng lại ở vai diễn, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải còn duy trì một tình bạn rất thân thiết ngoài đời. Dù sau đó mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thỉnh thoảng hội ngộ và dành cho nhau những lời chúc trong các dịp đặc biệt. Chính vì cái nền tình bạn vững chắc này mà mỗi khi xuất hiện cùng nhau, những cử chỉ quan tâm tự nhiên của họ luôn khiến khán giả cảm thấy thích thú.

Đặc biệt, từ khi xác nhận quay trở lại với màn ảnh Việt, Tăng Thanh Hà một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông. Dù đã nhiều năm không hoạt động nghệ thuật sôi nổi để tập trung cho gia đình sau khi kết hôn, nhưng sức hút của "ngọc nữ" dường như chẳng hề giảm sút. Mọi thứ từ nhan sắc, phong cách thời trang cho đến những tương tác đời thường của cô đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Điểm 10 cho sự ga lăng của anh Hải, còn chị Hà thì đúng là dù có sự cố vẫn cứ là sang chảnh!