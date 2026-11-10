Huyền Baby khoe ảnh thời trẻ của mẹ: Đúng là 'gen trội' không biết nói dối

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Huyền Baby vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ bức ảnh cũ chụp cùng mẹ ruột, hé lộ khoảnh khắc từ khi cô mới chào đời. Đi kèm tấm hình, người đẹp hài hước viết: “Mẹ bảo hồi mới đẻ trông xinh yêu lắm, người thơm. Thấy cũng yêu thật. Chắc giống mẹ nên xinh”.

Trong bức ảnh, bà Kim Hoa xuất hiện với mái tóc dài, gương mặt thanh tú cùng nụ cười tươi tắn khi đang bế con gái trong vòng tay. Dù màu sắc ảnh đã cũ và không còn rõ nét, nhưng vẻ ngoài nổi bật của người từng là hoa khôi Hà thành một thời vẫn hiện rõ mồn một. Đúng là không cần xem xét nhiều, nhìn phát biết ngay Huyền Baby 'xin' hết gen xinh đẹp từ mẹ rồi!

Nhan sắc U70 thách thức thời gian

Ở độ tuổi U70, bà Kim Hoa vẫn giữ được sắc vóc tươi tắn, làn da mịn màng cùng phong cách ăn mặc cực kỳ trẻ trung. Mỗi khi xuất hiện bên các con gái, bà thường được nhận xét là trông giống như chị em hơn là mẹ con.

Điểm nhấn khiến nhiều người ngưỡng mộ chính là gu thời trang sành điệu của bà. Bà Kim Hoa ưu tiên những bộ trang phục có phom dáng thanh lịch, phối màu hài hòa và biết cách dùng phụ kiện để tạo điểm nhấn. Không ngần ngại thử nghiệm phong cách hiện đại, bà diện từ áo vest, khăn lụa đến những bộ đồ có họa tiết nổi bật. Chính sự chỉn chu này đã giúp bà giữ được vẻ sang trọng mà không hề tạo cảm giác đứng tuổi.

Ký ức về những món ăn bình dị

Không chỉ gắn kết qua nhan sắc, bà Kim Hoa và con gái còn có những kỷ niệm gia đình rất ấm áp. Trong một bài viết nhân Ngày của Mẹ, Huyền Baby từng chia sẻ về những ký ức tuổi thơ dù điều kiện vật chất không quá sung túc nhưng luôn đầy ắp niềm vui.

Người đẹp kể lại việc mẹ đã từ Hà Nội vào TP.HCM chỉ để nấu cho cô những món ăn quen thuộc ngày bé như gà rang, rau củ luộc. Những món ăn bình dị này chính là điều khiến cô xúc động vì gợi lại hương vị gia đình và sự chăm sóc tận tụy của mẹ.

Cả nhà 'đẹp đều' nhờ di truyền

Nhìn vào gia đình Huyền Baby, có thể thấy nhan sắc là điều không thể bàn cãi. Chị gái cả Đặng Thúy Loan (sinh năm 1988) được nhận xét có nhiều nét giống mẹ Kim Hoa. Trong khi đó, em gái út Đặng Ngọc Diễm (sinh năm 1995) cũng sở hữu gương mặt xinh xắn cùng vóc dáng cân đối. Mỗi khi ba chị em xuất hiện cùng nhau, khán giả đều khen ngợi vì cả nhà đều sở hữu ngoại hình nổi bật.

Cuộc sống 'phú bà' và nhan sắc tuổi 30

Trong số các chị em, Huyền Baby (tên thật là Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989) là người nổi tiếng nhất. Từng là hot girl đình đám thế hệ 8X, 9X với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to, đến nay cô vẫn duy trì sức hút nhờ phong cách thời trang trưởng thành, quyến rũ.

Kết hôn với doanh nhân Quang Huy vào năm 2013, Huyền Baby chuyển vào TP.HCM sinh sống, hạn chế nghệ thuật để tập trung kinh doanh và chăm sóc hai con (một trai, một gái). Dù đã qua hai lần sinh nở và ở tuổi ngoài 30, cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ và đường cong quyến rũ. Cô thường xuyên diện những thiết kế ôm sát, váy ngắn hoặc bikini để khoe đôi chân dài và hình thể săn chắc.

Hiện tại, Huyền Baby được khán giả yêu mến gọi là “phú bà” với cuộc sống thường xuyên du lịch và mua sắm hàng hiệu. Được chồng cưng chiều hết mực, cô sở hữu nhiều món đồ giá trị, tiêu biểu là căn biệt thự khoảng 100 tỷ đồng.

Đúng là vừa có nhan sắc, vừa có chồng chiều, lại có gen mẹ xịn, xin phép được 'ghen tị' nhẹ với gia đình này!