Quang Hùng MasterD trích toàn bộ lợi nhuận album BLOOMEVER quyên góp 1 tỷ đồng

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Sáng 9/11, tại Hà Nội, Công ty TNHH MasterD Entertainment đã trao tặng gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại diện tiếp nhận số tiền này là ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đây là khoản hỗ trợ dành cho các hoạt động an sinh xã hội và chuyển đổi số.

Nguồn gốc khoản quyên góp 1 tỷ đồng

Số tiền này không phải từ đâu xa mà đến từ chính thành quả âm nhạc của nam ca sĩ. Theo ông Đỗ Nguyên Phúc, Giám đốc Công ty TNHH MasterD Entertainment, dự án album BLOOMEVER vừa phát hành đã nhận được sự ủng hộ và tình cảm rất lớn từ khán giả. Chính vì vậy, công ty quyết định trích toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh album này để đóng góp cho cộng đồng với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng.

Ông Phúc nhấn mạnh mong muốn nguồn lực này sẽ giúp chăm lo cho người dân trong dịp Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027. Bên cạnh đó, khoản đóng góp còn nhằm đồng hành cùng các hoạt động chuyển đổi số, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận công nghệ và những tiện ích hiện đại trong đời sống.

Lan tỏa giá trị nhân văn qua công nghệ

Trước nghĩa cử này, ông Nguyễn Bình Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chia sẻ của Công ty TNHH MasterD Entertainment. Việc đồng hành của doanh nghiệp không chỉ mang giá trị nhân văn mà còn khuyến khích sự đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Ông Nguyễn Bình Minh cho biết Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang triển khai các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, điều hành và vận động nhân dân theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mục tiêu là xây dựng hệ thống Mặt trận hiện đại, hoạt động hiệu quả và gần dân hơn. Vị đại diện này cũng hy vọng trong thời gian tới, Quang Hùng MasterD và công ty quản lý sẽ tiếp tục đồng hành để lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối những tấm lòng vì cộng đồng.

Một Quang Hùng MasterD đa tài và hút fan

Quang Hùng MasterD, tên thật là Lê Quang Hùng, sinh năm 1997 tại Huế, là một nghệ sĩ đa năng khi vừa là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Anh sở hữu loạt hit như Thuỷ Triều, Dễ Đến Dễ Đi, Catch Me If You Can và SECRET. Trong đó, ca khúc Dễ Đến Dễ Đi từng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại các thị trường quốc tế như Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, giúp anh trở nên quen thuộc với người hâm mộ châu Á.

Những năm gần đây, nam ca sĩ liên tục ghi dấu ấn tại các sân chơi lớn. Năm 2024, anh lọt top 5 chung cuộc chương trình Anh Trai Say Hi. Đến năm 2026, anh đạt danh hiệu Quán quân chương trình Tinh Hà Say Hi. Không chỉ thành công về âm nhạc, nhan sắc của anh cũng được chuyên trang TC Candler công nhận khi đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026.