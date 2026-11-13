Tùng Dương gây bất ngờ khi 'quay xe' sang ballad lãng mạn với MV mới

Giải trí

Tùng Dương vừa khiến khán giả bất ngờ khi ra mắt MV “Hàng vạn năm ánh sáng”. Thay vì tiếp tục theo đuổi những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc thể nghiệm, lần này nam ca sĩ chọn một bản ballad nhẹ nhàng và giàu cảm xúc. Đây được xem là bước chạy đà trước thềm live concert “Bay về phía mặt trời” dự kiến diễn ra tối 19-12 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Chọn lối hát tự sự

Bài hát “Hàng vạn năm ánh sáng” là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hùng Quân. Sản phẩm này đánh dấu một hướng tiếp cận hoàn toàn khác của Tùng Dương so với những gì anh từng thể hiện. Người xem sẽ không còn thấy những bản phối phức tạp, tràn đầy năng lượng hay những đoạn cao trào để phô diễn kỹ thuật thanh nhạc. Thay vào đó, nam ca sĩ thử sức với dòng nhạc ballad có giai điệu nhẹ nhàng, thiên về kể chuyện.

Ở phần âm nhạc, Tùng Dương chọn cách xử lý giọng hát tiết chế, không tập trung vào kỹ thuật mà chú trọng vào ca từ và cảm xúc. Nội dung ca khúc xoay quanh tình yêu, nỗi nhớ và những điều mà con người đôi khi không đủ can đảm để nói ra. Chính sự thay đổi này đã tạo nên sự đồng điệu tuyệt đối giữa phần nghe và phần nhìn, giúp truyền tải trọn vẹn câu chuyện tình yêu trong MV.

Lần đầu đóng chính và màn hóa thân giản dị

Không chỉ gây sốc về âm nhạc, MV còn ghi dấu ấn bởi việc Tùng Dương trực tiếp đảm nhận vai nam chính. Anh diễn xuất trong nhiều phân cảnh tình cảm cùng bạn diễn Chi Phạm – nữ diễn viên sinh năm 2001, người từng góp mặt trong các phim “Tử chiến trên không” và “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”.

Trong phim, Tùng Dương hóa thân thành một người đàn ông làm công việc gác hải đăng, đem lòng yêu cô gái làng chài do Chi Phạm thủ vai. Khán giả sẽ thấy một Tùng Dương rất khác: rời xa hình ảnh gai góc, cá tính thường thấy trên sân khấu để xuất hiện với vẻ ngoài giản dị. Những rung động của người đàn ông đang yêu được nam ca sĩ truyền tải khéo léo qua ánh mắt, cử chỉ và những tình huống đời thường.

Câu chuyện tình yêu trong MV được kể bằng những hình ảnh đầy chất thơ. Mọi chuyện bắt đầu từ một tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ, dẫn đến cuộc gặp gỡ của hai nhân vật. Sau đó, họ dùng máy bay giấy và cánh diều như phương tiện để trao gửi thông điệp và dần xích lại gần nhau hơn.

Bối cảnh biển Quy Nhơn Đông và những dự án sắp tới

MV được quay tại vùng biển Quy Nhơn Đông (Gia Lai), lấy bối cảnh chính là không gian làng chài, những triền cỏ ven biển và ngọn hải đăng. Sự khoáng đạt của thiên nhiên cùng nhịp sống miền biển đã tạo nên một màu sắc riêng biệt cho sản phẩm lần này.

Việc phát hành ca khúc ballad trữ tình cho thấy Tùng Dương đang khám phá những sắc thái mới trong âm nhạc và có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các không gian biểu đạt khác nhau. Điều này càng làm phong phú thêm hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ, vốn là một nghệ sĩ đa tài thành công ở nhiều thể loại.

Trong năm 2026, Tùng Dương thực hiện nhiều dự án nổi bật. Ngoài live concert “Bay về phía mặt trời” – chương trình có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp 25 năm ca hát của anh – nam ca sĩ còn tham gia chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” vào tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là chương trình do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với các đơn vị thực hiện.

Tùng Dương chia sẻ rằng việc biểu diễn trong một chương trình quy mô quốc gia là niềm vinh dự lớn. Anh cho rằng Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn giá trị truyền thống được cha ông gìn giữ, đồng thời là cơ hội để anh lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc thông qua âm nhạc đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.